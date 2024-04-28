400-летняя традиция: в Японии прошел фестиваль плачущих младенцев

Фестиваль Накидзумо — это забавное мероприятие, которому уже четыре сотни лет. Священнослужители в масках демонов пугают малышей, потому что считается, что детский плач отгоняет злые силы.

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В эти выходные (28 апреля) в Японии прошел ежегодный фестиваль плачущих младенцев Накидзумо (дословно — "плачущее сумо"). Считается, что плач малышей отгоняет злых духов и приносит удачу. Так что уже 400 лет, раз в год, священнослужители в масках демонов пытаются заставить плакать младенцев, которых держат борцы сумо. Победителем обычно становится первый зарыдавший малыш. Об этом пишет Daily Mail.

Борцы сумо одеты в традиционные набедренные повязки, так же как и младенцы, образ которых дополняют головные уборы и крохотные фартуки, как у настоящих сумоистов. Обычно в фестивале принимаю участие около ста младенцев.

Впрочем, младенцы не всегда понимают, что от них хотят, и отказываются плакать. Тогда вмешивается судья в маске демона. Победителем на ринге становится тот малыш, который заплакал первым.

Накидзумо популярен по всей Японии

Фестиваль проводится по всей Японии, правила которого варьируются от региона к региону: в некоторых регионах ребенок, который плачет первым, считается проигравшим, а в других все зависит от того, какой ребенок плачет громче, а проигрывает тот, кто тише.

Посторонним это может показаться жестоким, но говорят, что эта церемония защищает младенцев от злых сил, а также приносит им удачу.

С праздником связана поговорка "наку ко ва содацу", что означает "плачущие дети быстро вырастают".

Самое крупное мероприятие со множеством маленьких участников проводится в токийском храме Асакуса.

Плачущие малыши в Асакусе

Мероприятие в Асакусе настолько популярно, что родители используют лотерею, чтобы получить одно из 100 желанных мест участников и вручить своих детей борцам сумо.

Японца считают, что участие младенца в "плачущем сумо" – это привилегия, поскольку слезы способствуют хорошему здоровью.

Младенцев стараются поднять повыше, чтобы их плач был ближе к небу, а во время 400-летнего конкурса их родители молятся за хорошее здоровье своих детей.

Сумоисты принимают участие в соревновании с малышами на руках Фото: Getty Images

Обычно Накидзумо собирает зрителей со всего мира. Мероприятие бесплатное и проводятся два тура: в 11:10, а также в 14:20.

Напомним, ранее в Японии решили скрыть популярный вид на священную гору Фуджи. Жители одного из городков, расположенных у подножия вулкана, устали от толп туристов.