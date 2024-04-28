400-річна традиція: в Японії пройшов фестиваль немовлят, які плачуть

Фестиваль Накідзумо — це кумедний захід, якому вже чотири сотні років. Священнослужителі в масках демонів лякають малечу, бо вважається, що дитячий плач відганяє злі сили.

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Цими вихідними (28 квітня) в Японії відбувся щорічний фестиваль немовлят, які плачуть, — Накідзумо (дослівно — "сумо, що плаче"). Вважається, що плач малюків відганяє злих духів і приносить удачу. Тож уже 400 років, раз на рік, священнослужителі в масках демонів намагаються змусити плакати немовлят, яких тримають борці сумо. Переможцем зазвичай стає перший малюк, який заридав. Про це пише Daily Mail.

Борці сумо одягнені в традиційні пов'язки на стегнах, так само як і немовлята, образ яких доповнюють головні убори та крихітні фартухи, як у справжніх сумоїстів. Зазвичай у фестивалі беруть участь близько ста немовлят.

Утім, немовлята не завжди розуміють, що від них хочуть, і відмовляються плакати. Тоді втручається суддя в масці демона. Переможцем на рингу стає той малюк, який заплакав першим.

Накідзумо популярний по всій Японії

Фестиваль проводиться по всій Японії, правила якого варіюються від регіону до регіону: у деяких регіонах дитина, яка плаче першою, вважається такою, що програла, а в інших все залежить від того, яка дитина плаче голосніше, а програє та, яка тихіша.

Стороннім це може здатися жорстоким, але кажуть, що ця церемонія захищає немовлят від злих сил, а також приносить їм удачу.

Зі святом пов'язана приказка "наку ко ва содацу", що означає "діти, які плачуть, швидко виростають".

Найбільший захід з безліччю маленьких учасників проводиться в токійському храмі Асакуса.

Малюки, що плачуть, в Асакусі

Захід в Асакусі настільки популярний, що батьки використовують лотерею, щоб отримати одне зі 100 бажаних місць учасників і вручити своїх дітей борцям сумо.

Японці вважають, що участь немовляти в "сумо, що плаче" — це привілей, оскільки сльози сприяють доброму здоров'ю.

Немовлят намагаються підняти вище, щоб їхній плач був ближче до неба, а під час 400-річного конкурсу їхні батьки моляться за добре здоров'я своїх дітей.

Сумоїсти беруть участь у змаганні з малюками на руках Фото: Getty Images

Зазвичай Накідзумо збирає глядачів з усього світу. Захід безкоштовний і проводяться два тури: об 11:10, а також о 14:20.

Нагадаємо, раніше в Японії вирішили приховати популярний вид на священну гору Фуджі. Жителі одного з містечок, розташованих біля підніжжя вулкана, втомилися від натовпів туристів.