В финале Евровидения вместо Русланы должна была петь Леди Гага

Хедлайнером Евровидения-2017, которое прошло в Киеве, должна была стать американская певица Леди Гага, сообщил продюсер певицы Джамалы Игорь Тарнопольский.

По его словам, об этом ему сообщил продюсер шоу Стюарт Барлоу, отстраненный от работы над конкурсом примерно за месяц до его проведения, передает Karabas Live.

"Леди Гага давала согласие выступить на Евровидении-2017. Чтобы обеспечить ее приезд и райдер, нужно было от 100 до 200 тысяч долларов. Я знаю об этом от Стюарта Барлоу. Леди Гага должна была выступать в Киеве бесплатно (как Тимберлейк в прошлом году в Стокгольме), надо было просто обеспечить райдер", - рассказал Тарнопольский.

"Почему бесплатно? Потому что выступление на Евровидении - это отличное промо, выход на громадную аудиторию. Это была возможность показать в Украине ее эксклюзивный номер. Но на Леди Гагу не нашлось 200 тысяч в бюджете из 30 миллионов евро. Роль приглашенной звезды отдали Руслане", - добавил продюсер Джамалы.

Напомним, победительница Евровидения-2004, певица Руслана получила за свое выступление в финале конкурса около 15 тысяч долларов.