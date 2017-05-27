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Главная » Стиль жизни » Культура » Рецензия Жизнь и борьба Джека Воробья. В прокате "Пираты Карибского моря: месть Салазара"
<span class="label red">Рецензия</span> Жизнь и борьба Джека Воробья. В прокате "Пираты Карибского моря: месть Салазара"
Кадр из фильма

Рецензия Жизнь и борьба Джека Воробья. В прокате "Пираты Карибского моря: месть Салазара"

На экранах пятый фильм приключенческой франшизы. В ролях — Джонни Депп и Хавьер Бардем. Режиссёры — Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг

Оксана Савченко - 27.05.17 259
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Франшизный харизмат Джек Воробей (Джонни Депп) в "Мести Салазара" закладывает за воротник больше обычного и, соответственно, лажает чаще и грандиознее. Он буквально падает лицом в грязь, не отрываясь от бутылки рома. Даже пираты не выдерживают и бросают Воробья. Параллельно мертвец Салазар (Хавьер Бардем) и его команда вырываются из Дьявольского треугольника и начинают бесчинствовать на море, без разбору топя корабли. Салазар пытается найти Джека. Ещё бы, ведь тот когда-то отправил его к праотцам, превратил в гниющего урода, лишил опоры под ногами. Так что сейчас испанец готов на всё, лишь бы отомстить.

Впрочем, что ещё остаётся делать, если ты мертвец. Все проблемы можно решить лишь посредством магического использования трезубца Посейдона. К делу подключается юноша Генри Тернер (Брентон Туэйтс), он же сын Уилла Тернера (Орландо Блум) и Элизабет Суонн (Кира Найтли). Генри хочет спасти своего отца от вечного проклятия. К нему присоединяется Карина Смит (Кая Скоделарио) — смышлёная сирота, обладающая недюжинными знаниями в астрологии. Кроме того, немаловажную роль играет Капитан Барбосса (Джеффри Раш).

Пятая часть в оригинале называется "Мертвецы не рассказывают сказки". Знатоки жанра утверждают, что она на голову выше четвёртой "На странных берегах" — зрелищнее и динамичнее.

Впрочем, в "Пиратах Карибского моря" всё построено по канонам, которые разрушить невозможно. И поэтому всё предсказуемо. Зритель пребывает в теме плотно, заранее знает, что должно произойти, но смотрит это с тем же упорством, с которым импотент потребляет порнуху, потому что "Пираты" очень грамотно решены в стилевых законах приключенческого кино. Можно сотню раз сравнивать один фильм франшизы с другим, но, по большому счёту, они ничем не отличаются. Они — как штаны дорогого бренда. Все швы на месте, всё скроено так, как на рекламной картинке, ни одного неровного шва, ни одной криво пришитой пуговицы. Впрочем, один "косяк" всё же есть. Джонни Депп. Актёру либо окончательно осточертел Джек Воробей, либо вообще облом играть, либо играть там больше нечего. Так что Джонни не играет, а кривляется, хотя и забавно.

Для справки: предыдущие четыре части этой приключенческой эпопеи собрали в мировом прокате $3,7 млрд. И, безусловно, пятую ждёт не менее впечатляющий кассовый успех.

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