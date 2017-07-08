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Главная » Стиль жизни » Культура » Рецензия Сцены из семейной жизни по-французски. Зачем смотреть драму "Он и она"
<span class="label red">Рецензия</span> Сцены из семейной жизни по-французски. Зачем смотреть драму "Он и она"
Кадр из фильма

Рецензия Сцены из семейной жизни по-французски. Зачем смотреть драму "Он и она"

В прокате французская любовная драма "Он и она" актера и режиссера Николя Бедоса

Оксана Савченко - 08.07.17 415
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"Он и она" – дебютная работа актера и сценариста Николя Бедоса. Он также известен во Франции как драматург и автор театральных постановок. В основе ленты лежит история любви писателя Виктора Адельмана и его жены Сары. Примечательно, что главные роли сыграли сам Бедос и сценаристка ленты Дория Тилье, которая также является французской моделью и актрисой. В реальной жизни Тилье и Бедос – пара. Впрочем, Дория отрицает тот факт, что в основу сценария положена их реальная романтическая история. "Я думаю, что всё вдохновение приходит из реальной жизни, - говорит она. – Вся хитрость в том, чтобы по-новому смешать кусочки реальности и сделать из неё интересный вымысел. Фильм рассказывает не о нашей паре. Нас вдохновило множество вещей, начиная от нас самих, наших родителей, героев книг, знакомых и заканчивая просто воображением! Воображение подсознательно черпает вдохновение из реальности, но совершенно ничем не ограничено. Пока мы писали сценарий, мы постоянно старались друг друга развеселить".

Герои встретились, когда Виктор был начинающим писателем, грезящим о литературных премиях, славе и мировом признании. Сара в это время была студенткой и училась на филфаке. Она была умна, остра на язык и чертовски сексуальна. Впервые Сара увидела Виктора в пабе и влюбилась в него с первого взгляда. Поначалу она его даже преследовала, добивалась, доказывала, что лучше нее никого в мире нет. Виктор сдался, он влюбился. Фильм разделен на главы, как роман. История любви героев охватывает 45 лет. И начинается со смерти писателя. Красивая дама в летах рассказывает журналисту историю непростых взаимоотношений с писателем, о муках творчества и совместной жизни. О пике его творчества, изменах и эмоциональном спаде, о поддержке, взаимовыручке и предательстве, о любви, которая временами переходила в ненависть и наоборот. Ближайшая аналогия – "Сцены из супружеской жизни" Бергмана, но у Бедоса бергмановскую тонкость и глубину взаимоотношений мужчины и женщины, заменяют легкость, юмор и вполне себе житейский драматизм.

Кроме того, в ленту вплетен исторический ракурс, на взгляды героев влияют модные веяния. Подается это с легким сарказмом: Виктор мнит себя леваком и увольняет цветную прислугу, таким образом, якобы даруя ей свободу. В эпоху диско Сара увлекается наркотиками, ну а потом, когда времена меняются, связывает свою жизнь с бизнесменом, сколотившим состояние на компьютерных технологиях. То и дело повторяется имя Достоевского, с которым сравнивает себя главный герой.

Этой истории свойственна легкость, воздушность. Драматичные перипетии в жизни персонажей подаются без надрыва, с милой улыбкой. Даже смерть главного героя вызывает лишь легкую грусть.

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