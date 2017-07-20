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Главная » Стиль жизни » Культура » Дневник ОМКФ Человек под микроскопом. Уровень черного по-украински и закат Европы по-бельгийски
<span class="label red">Дневник ОМКФ</span> Человек под микроскопом. Уровень черного по-украински и закат Европы по-бельгийски
Фото: OIFF

Дневник ОМКФ Человек под микроскопом. Уровень черного по-украински и закат Европы по-бельгийски

"Уровень чёрного" Валентина Васяновича и "Король бельгийцев" Петера Бросенса и Джессики Вудворт. Что смотрят на Одесском международном кинофестивале

Оксана Савченко - 20.07.17 15
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Отборщики ОМКФ отталкиваются от зрительского потенциала фильма, его доступности широкой аудитории, при этом учитывается качество отснятого материла. В этом году упор сделан на психологические драмы, в центре которых находится маленький человек, которого словно под микроскопом рассматривает автор фильма. В международном конкурсе ОМКФ участвует 12 фильмов, из них два украинских — "Уровень чёрного" Валентина Васяновича ("Против солнца", "Креденс") и "Ugly/Январь — март" Юрия Речинского ("Больные-сука-люди"). Эти же работы заявлены в национальном конкурсе.

Недорого, зато честно

"Уровень чёрного" Валентина Васяновича — работа уникальная, хотя бы потому, что режиссёр снимал фильм один и потратил на это невероятно мало денег — $10 тыс., это средняя цена одного эпизода украинского сериала. При этом большинство фестивальных картин сейчас производится в копродукции с зарубежными партнёрами, что также решает вопрос финансирования и дистрибуции. Это в свою очередь накладывает определённые обязательства на режиссёра перед продюсерами и партнёрами. Ограничение свободы иногда сказывается на авторском почерке, не говоря уже о психике автора. Васянович же снимал один — как хотел, когда хотел и о чём хотел.

В центре повествования фотограф, которому вот-вот стукнет пятьдесят. Живёт в Киеве, фотографирует свадьбы и дни рождения. У него есть отец-паралитик, старый кот и ассистентка, с которой у него романтические отношения, — они периодически трахаются в машине главного героя. События происходят зимой. Камера Васяновича скользит по городу, словно рыба по холодной воде. Иногда высекая из унылого пейзажа, как из затухшего костра, яркие художественные экспрессионистские кадры. Сам воздух этого кино кажется застывшим. Таким же, как душа героя. В фильме нет слов, но молчание здесь заменяет крик.

Главную роль сыграл Константин Мохнач. Он не актёр и действительно работает фотографом и умеет свистеть по-птичьи, как его персонаж. Женскую роль исполнила Катерина Молчанова ("Русалка", "Моя бабушка Фанни Каплан"), за которой, чтобы она ни делала, наблюдать всегда интересно — в ней есть киношная манкость и будто спрятанный в глубине надлом. У этой ленты определённо есть фестивальный потенциал. Она цельная, честная и с ясным посылом.

Жизнь — боль

Фильм Юрия Речинского "Январь — март" (международное название Ugly) создан при поддержке Госкино Украины. Лента уже была отмечена призом за лучшую операторскую работу на австрийском кинофестивале Diagonale. Операторы картины — Вольфганг Талер ("Смерть рабочего") и его сын Себастьян Талер. По словам создателей картины, этот фильм об уродстве человека, о его слабости, сомнениях и беспомощности перед лицом несчастья.

В основе сценария — история о парне, который вместе со своей девушкой-иностранкой попадает в ДТП. Он отделывается лёгкими травмами. Подруга оказывается на больничной койке и громко страдает в соответствующих для нашей страны больничных ободранных интерьерах. Ну а главный герой сидит на раздолбанном кресле и слушает, как она кричит от боли. В стык идут эпизоды из разных периодов жизни героев. Счастье рифмуется с несчастьем. Украина с Австрией, поскольку лента делалась в сотрудничестве с этой страной. Героиня из богемной семьи. Её мать страдает болезнью Альцгеймера, отец пытается жену выхаживать. И так же, как главный герой, медленно сходит с ума от болезни некогда любимого человека.

Картина производит неровное впечатление. С одной стороны, снята хорошо,  актёры играют отлично, с другой — история кажется выстроенной криво и косо. Призыв автора смотреть фильм, не думая, помогает мало. О том, что жизнь — боль, ясно с первых кадров. Эта мысль подаётся в лоб так конкретно, что увернуться трудно. А тема боли так рьяно педалируется, что кино больше напоминает нытьё талантливого невротика, который проникся лентами Ким Ки Дука, Михаэля Ханеке и местами Дерека Джармена, и вываливает это всё на сеансе у психоаналитика.

Семейные демоны

Кино "Самозванцы" молодого эстонского режиссёра Валло Тоомла повествует о парочке, которая переживает тяжёлый этап отношений — когда чувства остыли и от былой любви разит трупным запахом, но двое продолжают по инерции быть вместе.

По сюжету, семейная пара едет в шикарный загородный дом богатых друзей, чтобы отдохнуть. Сами они небогаты, парня вообще по ходу развития сюжета турнули с ненавистной работы журналиста. Ещё и его жена заводит классическую женскую волынку на предмет "ты слабохарактерный и ни на что не способен", совершенно не даёт расслабиться. Поведение героев круто меняется, когда они знакомятся с другой парочкой, решившей провести отпуск на берегу в палатке. Демоны, таившиеся под маской "у нас всё в порядке", вырываются наружу и устраивают форменный кавардак.

Половина фильма сделана лихо, зритель ожидает крутой развязки, но в итоге история заканчивается ничем — оказывается фикцией с набором красивых пейзажей. И складывается впечатление, что Тоомла говорит о том, о чём сам знает не очень хорошо.

Испытания для короля

Ещё один конкурсант, "Король бельгийцев", — забавная псевдодокументалка Петера Бросенса и Джессики Вудворт ("Хадак", "Пятое время года"). Король Бельгии Николя III (Петер Ван ден Бегин) приехал с официальным визитом в Стамбул. Во время очередного мероприятия получил тревожные вести с родины: Бельгии больше нет, валлоны недовольны и выходят из состава государства. Николя срочно надо оказаться в Брюсселе, чтобы навести порядок в стране и уберечь её от развала. Но тут случается геомагнитная буря, все рейсы отменяют, а турки не выпускают монарха из страны, беспокоясь о его жизни. Тогда он вместе с небольшой свитой — пресс-секретаршей, главой службы протокола, парнем, который чистит ему обувь, и документалистом, недавно вышедшим из запоя, совершает тайный побег из Турции и нелегально пересекает одну границу за другой. 

Это смешное роуд-муви поднимает тяжёлую и болезненную для Европы тему сепаратизма, с которым не в состоянии справиться европейцы. Ну а то, что монарх путешествует по территории бывшей Югославии очень символично.

Бетховен с суржиком

В рамках украинской секции были показаны два дебюта в полном метре. Трагикомедия с элементами вестерна "Припутни" Аркадия Непиталюка и драма о любви "Стремглав" Марины Степанской. У обоих фильмов есть как явные недостатки, так и несомненные достоинства. Какой будет их прокатная история, прогнозировать сложно, но то, что лента Непиталюка ("Кровянка") шокирует украинского зрителя, предположить можно.  

Фильм "Припутни" снят на живом колоритном языке. Суржике, на котором говорит большая часть страны, но которого до некоторых пор так тщательно избегали в полном метре. В основу сценария положена пьеса "Центр" Романа Горбика. Главного героя — провинциального таксиста Юрика посылает куда подальше девушка, за которой он ухаживал несколько месяцев. Девушка — киевлянка и приехала в Чернигов с миссией: нести культуру в массы. Поэтому в машине Юрика лежат диски с Моцартом, Бахом и Бетховеном. Когда девушка откажется выйти за него замуж, он эти диски сломает и выбросит, сохранив лишь Бетховена, музыка которого и станет саундтреком к фильму. Судьба столкнёт Юрика с юной Светкой и её мамой Людкой. Парень повезёт их в Припутни — забитое село, в котором мобильник не ловит сигнал, а местные жители кажутся вынутыми из американского вестерна.

Это кино — как маленький вихрь, и события сменяются здесь столь же неожиданно и стремительно, как подскакивает по плохим дорогам машина главного героя. Одним из недостатков этой ленты кинокритики считают избыточную эклектичность. Впрочем, кино сделано очень живо и свежо.

"27-летние не-герои"

Фильм Марины Степанской "Стремглав" на фестивале ждали. До этого режиссёр ярко заявила о себе в коротком метре — "Каникулы" и "Мужская работа" завоевали множество наград. В аннотации к "Стремглав" значится: "Это психологическая драма про Киев, тут и сейчас. 27-летние не-герои пытаются сделать непростой выбор в условиях "героического времени".

Киева в ленте мало, да и к городу сама история имеет довольно условное отношение. Действие происходит в наше время. Только закончился Майдан, о котором вскользь упоминается в одном из диалогов. Парень выходит из больницы и встречает девушку. Между ними случается любовь с первого взгляда. У девушки уже есть парень — иностранный фотокорреспондент, который снимал Революцию достоинства и влюбился в героиню. Она не может разобраться, любит она иностранца или нет, во всяком случае чётко понимает, что общего у них мало. Она ему про искусство, поиски истины и зарытый в землю талант, он про то, что с утра неплохо бы выпить кофе. Понятное дело, что с такими раскладами героине в Берлин ехать не очень хочется. Но есть другой — которого она встретила в начале фильма ночью у клуба, он сразу стал близок и понятен, она чувствует его каждой молекулой тела.

Эти тонкие моменты актрисе Дарье Плахтий удаётся передать с филигранной точностью. Её актерский дуэт с Андреем Селецким — несомненная удача режиссёра. Но эта лента излишне мелодраматична и сентиментальна, а иногда и вовсе выглядит как фантастика. Кроме того, финал настолько предсказуем, что даже не больно.

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