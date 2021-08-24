Наши в Венеции. Украинский фильм "Отблеск" будет бороться за "Золотого льва"

Такого не было в истории отечественного кинематографа: сразу три украинские картины попали в этом году на Венецианский кинофестиваль, который пройдет с 1 по 11 сентября

За "Золотого льва" поборется Валентин Васянович с картиной "Отблеск". Впервые за 29 лет, после фильма "Чувствительный милиционер" Киры Муратовой (1992), отечественная лента претендует на главный кинотрофей Венеции.

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И еще два украинских фильма отобрали во вторую по престижности программу Венеции-2021 "Горизонты" — "Носорог" Олега Сенцова и "107 матерей/Цензорка" Петера Керекеша.

Поговорим, о чем наши ленты и фильмы-конкуренты.

"Герой "Отблеска" — врач-доброволец. Он попадает в плен. Там с ним происходят страшные вещи. Затем он приезжает домой, но не может рассказать, что в плену произошло" Валентин Васянович, режиссер

Новый фильм от режиссера "Атлантиды": Донбасс, АТО, ПТСР…

Напомним, что в 2019 году Валентин Васянович победил в Венеции в программе "Горизонты" с фильмом-антиутопией "Атлантида" о бывших бойцах АТО, снедаемых посттравматическим синдромом. Новую картину он снял на близкую тему. Ее сюжет рассказывает об украинском хирурге, которого взяли в плен российские военные на Донбассе. После плена он пытается вернуться к нормальной жизни и проговаривает травмы, вызванные войной, с 12-летней дочерью и бывшей женой.

[ + – ] ПОБЫВАВШИЙ В АДУ. В "Отблеске" режиссер Васянович поведал о разрушенной душе вернувшегося из плена.

В интервью Фокусу режиссер рассказал такие подробности о ленте: "События 2014 года: конец лета — начало сентября. Активная фаза конфликта на востоке. Главный герой идет на войну добровольцем, он хирург. Грамотный, интеллигентный человек из Днепра. Туда много привозили раненых. По зову сердца отправился на фронт. Он не супергерой: между жизнью и смертью выбирает жизнь и попадает в плен. Там с ним происходят страшные вещи. Затем он приезжает домой — его обменяли. Но не может полностью рассказать, что там в плену с ним произошло. Если это станет известно, он может все потерять. Вот с этим и живет. Такая история. Скандал, думаю, будет серьезный, потому что я использую не подтвержденную документально информацию".

Альмодовар и Соррентино: "Рука Бога" и "Параллельные матери"

Теперь о конкурентах Васяновича. Главный — это дважды "оскароносец", классик испанского кино Педро Альмодовар с картиной "Параллельные матери".

Его любимица Пенелопа Крус здесь занята в главной роли. Она играет мать-одиночку, которая рожает ребенка в тот же день и в той же больнице, что и девушка-подросток, для которой эти роды — тяжелое испытание. Жизни двух женщин протекают параллельно, они воспитывают детей и меняются с течением времени и под воздействием обстоятельств.

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Много говорят еще об одном претенденте — итальянце Паоло Соррентино (автор нашумевших сериалов "Молодой Папа" и "Новый Папа") с премьерной работой "Рука Бога". Детали картины до премьеры не раскрываются. Но из-за названия уже возник скандал.

Предположили, что этот фильм о звезде футбола Диего Марадоне: "Рукой Бога" называют знаменитый гол, забитый аргентинцем рукой в четвертьфинальном матче на чемпионате мира в 1986 году против сборной Англии, нарушение тогда не заметили.

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Представители Марадоны (наследники) даже собирались летом 2020-го подавать иск к Netflix, курирующей картину, из-за неправомерного использования образа спортсмена. Однако руководство компании ответило, что Марадона в картине не появится и что в основе фильма — личная история, связанная с воспоминаниями Соррентино.

На главный приз также претендует обладательница "Оскара" и "Золотой пальмовой ветви", новозеландка Джейн Кэмпион с картиной "Сила собаки", где в главной роли занят Бенедикт Камбербэтч.

Сюжет повествует о двух родных братьях, Филе и Джордже Бербэнк, владеющих крупным ранчо в Монтане. После женитьбы Джорджа на вдове Роуз, она переезжает к ним на ранчо. Фила это не обрадовало, и он начинает войну против женушки брата.

Ясно, что у нашего Васяновича более чем серьезные конкуренты.

Истории о судьбе: "Носорог" Олега Сенцова и "Цензорка" Петера Керекеша

На приз "Горизонтов" в этом году претендует фильм Олега Сенцова "Носорог", подготовка к съемкам которого началась еще в 2013 году, но была прервана Евромайданом, а затем — задержанием режиссера в Крыму и его многолетним заключением в РФ.

После освобождения в 2019-м Сенцов вернулся к этому фильму. Причем он выделял его из всех своих задумок: "Сейчас меня волнует "Носорог". У меня пять готовых сценариев, но этот самый старый и самый главный для меня. За эти годы я к нему не остыл и ничего не изменил в нем". Зато бюджет фильма со временем вырос в несколько раз и на сегодня составляет 25 млн грн.

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Картина снималась в Кривом Роге и Львове. В главной роли задействован непрофессиональный актер Сергей Филимонов, бывший футбольный фанат и профессиональный борец, участник АТО в составе добробата "Азов", а ныне — лидер националистического движения "Гонор". Собственно, и в своем первом фильме "Геймер" (2011) Сенцов задействовал не профессиональных актеров, а настоящих игроманов.

По сюжету "Носорога", бывший бандит вспоминает историю своей жизни с 1983 по 2003 год. Его правила — быть безжалостным и не отступать. Драки, разборки, убийства, пытки превращают спортсмена в криминального авторитета по прозвищу Носорог. Но взлет обернулся падением: он теряет семью. Только встреча с одним человеком, возможно, дает ему шанс на "перезагрузку" судьбы.

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Для Сенцова очень велики ставки на "Носорога", потому что в его послужном списке пока только одна полулюбительская картина, а "Номера" (2020) снял по его сценарию Ахтем Сейтаблаев.

В программе "Горизонты" с "Носорогом" будет конкурировать другой украинский фильм — "107 матерей/Цензорка", уже победивший на Международном кинофестивале в Триесте.

Картина рассказывает историю молодой женщины Любы, приговоренной к заключению за убийство собственного мужа. После рождения сына она отбывает наказание в Одесской колонии. Люба не хочет, чтобы ее ребенок оказался в приюте, а такая судьба ждет детей заключенных после того, как им исполнится три года. Чтобы решить эту проблему, Люба обращается к Ирине — 40-летней женщине, работающей в отделе тюремной цензуры.

Автор ленты Петер Керекеш — словацкий режиссер, известный документальными лентами. "Цензорка" — его первый полнометражный художественный фильм.

У наших режиссеров в Венеции серьезные соперники — киноклассики Педро Альмадовер и Паоло Соррентино. Хорошо, что мы, в принципе, дошли до такого уровня

Из конкурентов нашим кинематографистам можно выделить японского режиссера Юаса Масааки, который представит в Венеции анимационную ленту "Ину-О". Фильм основан на романе Фурукавы Хидэо о двух друзьях-партнерах. Ину-О родился с уродливым лицом и уникальными физическими данными, тогда как его приятель Томона — слеп. Слепой играет музыку, уродливый мастерски танцует в маске, и дуэт начинает покорять японскую публику. Танцуя, Ину-О завораживает зрителей и постепенно превращается на сцене в кого-то непревзойденной красоты. Возможно, и Томона может прозреть?

Отметим, что в составе судей в Венеции будет американский режиссер Хлоя Чжао, известная по фильму "Земля кочевников" (2020), получившему главный приз предыдущего Венецианского фестиваля и "Оскар" в номинации "Лучший фильм года". А возглавит жюри автор нашумевшей социальной драмы "Паразиты" ("Оскар" 2019-го) — южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо.