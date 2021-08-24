Наші у Венеції. Український фільм "Відблиск" буде боротися на кінофестивалі за "Золотого лева"

Такого не було в історії вітчизняного кінематографу: відразу три українські картини потрапили в цьому році на Венеційський кінофестиваль, який пройде з 1 по 11 вересня

За "Золотого лева" побореться Валентин Васянович з картиною "Відблиск". Уперше за 29 років, після фільму "Чутливий міліціонер" Кіри Муратової (1992), вітчизняна стрічка претендує на головний кінотрофей Венеції.

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І ще два українські фільми відібрали в другу за престижністю програму Венеції-2021 "Горизонти" — "Носоріг" Олега Сенцова і "107 матерів/Цензорка" Петера Керекеша.

Поговоримо, про що наші стрічки і фільми-конкуренти.

"Герой "Відблиску" — лікар-доброволець. Він потрапляє в полон. Там з ним відбуваються страшні речі. Потім він приїжджає додому, але не може розповісти, що сталося в полоні" Валентин Васянович, режисер

Новий фільм від режисера "Атлантиди": Донбас, АТО, ПТСР …

Нагадаємо, що у 2019 році Валентин Васянович переміг у Венеції в програмі "Горизонти" з фільмом-антиутопією "Атлантида" про колишніх бійців АТО, які страждали від посттравматичного синдрому. Нову картину він зняв на близьку тему. Її сюжет розповідає про українського хірурга, якого взяли в полон російські військові на Донбасі. Після полону він намагається повернутися до нормального життя і пропрацьовує травми, викликані війною, з 12-річною дочкою і колишньою дружиною.

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В інтерв'ю Фокусу режисер розповів такі подробиці про стрічку: "Події 2014 року: кінець літа — початок вересня. Активна фаза конфлікту на сході. Головний герой йде на війну добровольцем, він хірург. Грамотна, інтелігентна людина з Дніпра. Туди багато привозили поранених. За покликом серця відправився на фронт. Він не супергерой: між життям і смертю вибирає життя і потрапляє в полон. Там з ним відбуваються страшні речі. Потім він приїжджає додому — його обміняли. Але не може повністю розповісти, що там у полоні з ним сталося. Якщо це стане відомо, він може все втратити. Ось з цим і живе. Така історія. Скандал, думаю, буде серйозний, тому що я використовую не підтверджену документально інформацію".

Альмодовар і Соррентіно: "Рука Бога" і "Паралельні матері"

Тепер про конкурентів Васяновича. Головний — це двічі "оскароносець", класик іспанського кіно Педро Альмодовар з картиною "Паралельні матері".

Його улюблениця Пенелопа Крус тут у головній ролі. Вона грає матір-одиначку, яка народжує дитину в той же день і в тій же лікарні, що і дівчина-підліток, для якої ці пологи — важке випробування. Життя двох жінок протікають паралельно, вони виховують дітей і змінюються з плином часу і під впливом обставин.

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Багато хто говорить про ще одного претендента — італійця Паоло Соррентіно (автор гучних серіалів "Молодий Папа" і "Новий Папа") з прем'єрною роботою "Рука Бога". Деталі картини до прем'єри не розкриваються. Але через назву вже виник скандал.

Припустили, що цей фільм про зірку футболу Дієго Марадону: "Рукою Бога" називають знаменитий гол, забитий аргентинцем рукою в чвертьфінальному матчі на чемпіонаті світу в 1986 році проти збірної Англії, порушення тоді не помітили.

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Представники Марадони (спадкоємці) навіть збиралися влітку 2020-го подавати позов до Netflix, яка займається картиною, через неправомірне використання образу спортсмена. Однак, керівництво компанії відповіло, що Марадона в картині з'явиться і що в основі фільму — особиста історія, пов'язана зі спогадами Соррентіно.

На головний приз також претендує володарка "Оскара" і "Золотої пальмової гілки", новозеландка Джейн Кемпіон з картиною "Сила собаки", де в головній ролі зайнятий Бенедикт Камбербетч.

Сюжет оповідає про двох рідних братів, Філа та Джорджа Бербенків, які володіють великим ранчо в Монтані. Після одруження Джорджа з вдовою Роуз, вона переїжджає до них на ранчо. Філа це не потішило, і він починає війну проти дружини брата.

Зрозуміло, що в нашого Васяновича більш ніж серйозні конкуренти.

Історії про долю: "Носоріг" Олега Сенцова і "Цензорка" Петера Керекеша

На приз "Горизонтів" цього року претендує фільм Олега Сенцова "Носоріг", підготовка до зйомок якого почалася ще у 2013 році, але була перервана Євромайданом, а потім — затриманням режисера в Криму і його багаторічним ув'язненням в РФ.

Після звільнення у 2019-му Сенцов повернувся до цього фільму. Причому він виділяв його з усіх своїх задумів: "Наразі мене хвилює "Носоріг". У мене п'ять готових сценаріїв, але цей найбільш старий і найголовніший для мене. За ці роки я до нього не охолов і нічого не змінив у ньому". Зате бюджет фільму з часом виріс у декілька разів і на сьогодні становить 25 млн грн.

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Картина знімалася в Кривому Розі та Львові. У головній ролі непрофесійний актор Сергій Філімонов, колишній футбольний фанат і професійний борець, учасник АТО в складі добробату "Азов", а нині — лідер націоналістичного руху "Гонор". Власне, і у своєму першому фільмі "Геймер" (2011) Сенцов залучив не професійних акторів, а справжніх ігроманів.

За сюжетом "Носорога", колишній бандит згадує історію свого життя з 1983 по 2003 рік. Його правила — бути безжальним і не відступати. Бійки, розборки, убивства, тортури перетворюють спортсмена в кримінального авторитета на прізвисько Носоріг. Але зліт обернувся падінням: він втрачає сім'ю. Тільки зустріч з однією людиною, можливо, дає йому шанс на "перезавантаження" долі.

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Для Сенцова дуже великі ставки на "Носорога", тому що в його послужному списку поки тільки одна Напіваматорська картина, а "Номери" (2020) зняв за його сценарієм Ахтем Сеітаблаєв.

У програмі "Горизонти" з "Носорогом" буде конкурувати інший український фільм — "107 матерів/Цензорка", що вже переміг на Міжнародному кінофестивалі в Трієсті.

Картина розповідає історію молодої жінки Люби, засудженої до ув'язнення за вбивство власного чоловіка. Після народження сина вона відбуває покарання в Одеській колонії. Люба не хоче, щоб її дитина опинилася в притулку, а така доля чекає дітей ув'язнених після того, як їм виповниться три роки. Щоб вирішити цю проблему, Люба звертається до Ірини — 40-річної жінки, яка працює у відділі тюремної цензури.

Автор стрічки Петер Керекеш — словацький режисер, відомий документальними стрічками. "Цензорка" — його перший повнометражний художній фільм.

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З конкурентів наших кінематографістів можна виділити японського режисера Юаса Масаакі, який представить у Венеції анімаційну стрічку "Іну-О". Фільм заснований на романі Фурукави Хідео про двох друзів-партнерів. Іну-О народився з потворним обличчям і унікальними фізичними даними, тоді як його приятель Томона — сліпий. Сліпий грає музику, потворний майстерно танцює в масці, і дует починає підкорювати японську публіку. Танцюючи, Іну-О заворожує глядачів і поступово перетворюється на сцені в когось неперевершеної краси. Можливо, і Томона може прозріти?

Зазначимо, що в складі суддів у Венеції буде американський режисер Хлоя Чжао, відома за фільмом "Земля кочівників" (2020), який отримав головний приз попереднього Венеційського фестивалю та "Оскар" у номінації "Кращий фільм року". А очолить журі автор гучної соціальної драми "Паразити" ("Оскар" 2019-го) — південнокорейський режисер Пон Чжун Хо.