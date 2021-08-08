"Золотий Дюк-2021". Фільми про реперів-бандитів, дівчину-костолома та ковідних інопланетян

Одеський міжнародний кінофестиваль, який відбудеться 14-21 серпня, продовжує відкривати нові імена та навіть жанри на кшталт кіно в стилі гангста-реп.

"Королі репу"

Жанр: кримінал, музична драма

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Тема: ціна за успіх

У ролях: Михайло Дзюба, Ірма Вітовська

[ + – ] "Королі репу": кримінал, музична драма

Сімнадцятирічний випускник сільської школи на прізвисько Казан мріє стати відомим репером. Заради цього він готовий ризикнути: щоб зрубати грошенят, репер уплутується в кримінальну справу, яка обертається смертельно небезпечними проблемами.

Режисер і автор сценарію Мирослав Латик назвав своє дітище фільмом у стилі гангста-реп: "Проста та весела перша частина картини та складна, бандитська — друга".

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Судячи з ролика, стрічка близька за стилістикою до бойовика "Ломбард" (2013) Любомира Левицького, де жорсткий світ фільму "Карти. Гроші. Два стволи" (1998) Гая Річі він наклав на кримінальні реалії українських пацанів в адідасівських костюмах. А в "Королях" криваві розбірки під читку репу відбуваються посеред соняшникові полів.

У ролі повії Нінки знялася відома актриса Ірма Вітовська, яка пообіцяла, що з її героїнею "відбудеться трансформація".

"Із зав'язаними очима"

Жанр: спортивна драма

Тема: жінка з чоловічим характером

У головних ролях: Марина Кошкіна, Олег Шульга, Лариса Руснак

[ + – ] "Із зав'язаними очима": спортивна драма

Це нетипова спортивна драма, де на першому плані повинні бути воля до перемоги та прагнення до досягнень. Головна героїня, хоч і займається бійцівським спортом, не схожа на голлівудську "Крихітку на мільйон" (2004). Режисер фільму Тарас Дронь зізнався, що, працюючи над картиною, думав про роль жінки в українському суспільстві та в Західній Європі.

Так склалося історично, що в українській культурі більшість жіночих образів пов'язані з жертовністю, а фільм Дроня пропонує відмовитися від цього мотиву. Оточення переконане, що героїня повинна страждати, оскільки коханий загинув на війні. Очікують, що її подальше життя буде проходити під знаком цієї втрати. Їй же хочеться щастя та свободи, за них вона має намір поборотися.

Минулого року фільм переміг на європейському кінофорумі Warsaw Film Festival.

"Стоп-Земля"

Жанр: драма

Тема: перша любов

У ролях: Марія Федорченко, Арсеній Марков, Яна Ісаєнко

[ + – ] "Стоп-Земля": драма

Більшість фільмів про юнацьку закоханість схожі. Зворушлива щирість перших почуттів, хворобливі, але необхідні моменти дорослішання. Все це показують на тлі проблеми батьків і дітей, розбавляючи мотивом специфічної підліткової жорстокості. Мило, але не оригінально. Фільм Катерини Горностай "Стоп-Земля" є приємним винятком. У ньому картина реальності змальована складніше та цікавіше, з безліччю півтонів і легких штрихів.

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Позначився досвід роботи режисерки в документалістиці, що видно по реалістичності діалогів і сцен із життя старшокласників. Проте в картині багато візуальних метафор. Органічне поєднання правдивості й образності забезпечило фільму "Кришталевого ведмедя" на Берлінському фестивалі 2021 року, де "Стоп-Земля" представили в спеціальній конкурсній програмі Generation 14 plus.

Крім іншого, у картині є гостосоціальний мотив. Її творці підіймають проблему прийняття квір-культури в сучасному українському суспільстві. Уявлення про те, що людська сексуальність може не вписуватися в стандартний формат стосунків "хлопчик — дівчинка", запропонований патріархальним суспільством, важко приживається в наших широтах, і Горностай це явно турбує. Однак не обманюйте себе. Цей фільм не про сексуальні меншини та не про підліткові психологічні проблеми. У першу чергу він все-таки про кохання. Ту саму чисту, наївну любов, якої багатьом із нас не вистачає в дорослому житті.

"Простір/Space"

Жанр: фантастика

Тема: людство — єдиний організм

У головних ролях: Мілена Компанієць, Артем Мяус, Тетяна Малкова

[ + – ] "Простір/Space": фантастика

Цей фільм задуманий режисером Дмитром Томашпільським як креативний експеримент під час ковідного карантину. Стрічка розповідає про контакт із інопланетянами, який стався в березні 2020-го, і про те, що після цього сталося з людьми.

Картина також є ілюстрацією поняття Юнга "синхронічність" — про незвичайні збіги наших внутрішніх прагнень і зовнішніх обставин. Наприклад, ви пишете статтю про урагани, як раптом відчиняється вікно і вітер розкидає по квартирі всі папери. Такі збіги вчений називав смисловими. Зараз це називають знаками. "Хто стежить за собою, спить, а хто починає дивитися всередину себе, прокидається", — писав Юнг.

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Зйомки тривали два місяці в умовах карантинної ізоляції, учасники процесу перебували в своїх оселях і спілкувалися з Томашпільським онлайн. Знімали в Києві, Одесі, Тернополі, Запоріжжі, Богуславі, Вільнюсі. Кожен новий епізод повідомлявся виконавцям напередодні знімального дня. Актори вирішували, які саме дії виконувати в запропонованих обставинах. У фільмі зайнято 67 артистів.

"Фінал — непередбачуваний і несподіваний", — інтригує Томашпільський. Залишилося переконатися в цьому.