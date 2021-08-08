"Золотой Дюк-2021". Фильмы о рэперах-бандитах, девушке-костоломе и ковидных инопланетянах

Одесский международный кинофестиваль, который состоится 14–21 августа, продолжает открывать новые имена и даже жанры вроде кино в стиле гангста-рэп.

"Короли рэпа"

Жанр: криминал, музыкальная драма

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Тема: цена за успех

В ролях: Михаил Дзюба, Ирма Витовская

[ + – ] "Короли рэпа": криминал, музыкальная драма

Семнадцатилетний выпускник сельской школы по кличке Казан мечтает стать известным рэпером. Ради этого он готов рискнуть: чтобы срубить деньжат, рэпер ввязывается в криминальное дельце, которое оборачивается смертельно опасными проблемами.

Режиссер и автор сценария Мирослав Латык назвал свое детище фильмом в стиле гангста-рэп: "Простая и веселая первая часть картины и сложная, бандитская — вторая".

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Судя по ролику, лента близка по стилистике к боевику "Ломбард" (2013) Любомира Левицкого, где жесткий мир фильма "Карты. Деньги. Два ствола" (1998) Гая Ричи он наложил на уголовные реалии украинских пацанов в адидасовских костюмах. А в "Королях" кровавые разборки под читку рэпа происходят посреди подсолнуховых полей.

В роли проститутки Нинки снялась известная актриса Ирма Витовская, которая пообещала, что с ее героиней "произойдет трансформация".

"С завязанными глазами"

Жанр: спортивная драма

Тема: женщина с мужским характером

В главных ролях: Марина Кошкина, Олег Шульга, Лариса Руснак

[ + – ] "С завязанными глазами": спортивная драма

Это нетипичная спортивная драма, где на первом плане должны быть воля к победе и стремление к достижениям. Главная героиня хоть и занимается бойцовским спортом, не похожа на голливудскую "Малышку на миллион" (2004). Режиссер фильма Тарас Дронь признался, что, работая над картиной, думал о роли женщины в украинском обществе и в Западной Европе.

Так сложилось исторически, что в украинской культуре большинство женских образов связаны с жертвенностью, а фильм Дроня предлагает отказаться от этого мотива. Окружающие убеждены, что героиня должна страдать, поскольку любимый погиб на войне. Ожидают, что ее дальнейшая жизнь будет проходить под знаком этой потери. Ей же хочется счастья и свободы, за них она намерена побороться.

В прошлом году фильм победил на европейском кинофоруме Warsaw Film Festival.

"Стоп — Земля"

Жанр: драма

Тема: первая любовь

В ролях: Мария Федорченко, Арсений Марков, Яна Исаенко

[ + – ] "Стоп — Земля": драма

Большинство фильмов о юношеской влюбленности похожи. Трогательная искренность первых чувств, болезненные, но необходимые моменты взросления. Все это показывают на фоне проблемы отцов и детей, разбавляя мотивом специфической подростковой жестокости. Мило, но не оригинально. Фильм Екатерины Горностай "Стоп — Земля" представляет приятное исключение. В нем картина реальности обрисована сложнее и интереснее, со множеством полутонов и легких штрихов.

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Сказался опыт работы режиссера в документалистике, что видно по реалистичности диалогов и сцен из жизни старшеклассников. Тем не менее в картине много визуальных метафор. Органичное сочетание правдивости и образности обеспечило фильму "Хрустального медведя" на Берлинском фестивале 2021 года, где "Стоп — Земля" представили в специальной конкурсной программе Generation 14 plus.

Помимо прочего в картине есть остросоциальный мотив. Ее создатели поднимают проблему принятия квир-культуры в современном украинском обществе. Представление о том, что человеческая сексуальность может не вписываться в стандартный формат отношений "мальчик — девочка", предложенный патриархальным обществом, с трудом приживается в наших широтах, и Горностай это явно беспокоит. Однако не обманывайтесь. Этот фильм не о сексуальных меньшинствах и не о подростковых психологических проблемах. В первую очередь он все-таки о любви. Той самой чистой, наивной любви, которой многим из нас не хватает во взрослой жизни.

"Пространство/Space"

Жанр: фантастика

Тема: человечество — единый организм

В главных ролях: Милена Компаниец, Артем Мяус, Татьяна Малкова

[ + – ] "Пространство/Space": фантастика

Этот фильм задуман режиссером Дмитрием Томашпольским как креативный эксперимент во время ковидного карантина. Лента рассказывает о контакте с инопланетянами, который произошел в марте 2020-го, и о том, что после этого случилось с людьми.

Картина также является иллюстрацией понятия Юнга "синхроничность" — о необычных совпадениях наших внутренних стремлений и внешних обстоятельств. Например, вы пишете статью об ураганах, как вдруг распахивается окно, и ветер раскидывает по квартире все бумаги. Такие совпадения ученый называл смысловыми. Сейчас это именуют знаками. "Кто смотрит вне себя, спит; кто начинает смотреть внутрь себя, просыпается", — писал Юнг.

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Съемки продолжались два месяца в условиях карантинной изоляции, участники процесса находились в своих жилищах и общались с Томаш­польским онлайн. Снимали в Киеве, Одессе, Тернополе, Запорожье, Богуславе, Вильнюсе. Каждый новый эпизод сообщался исполнителям накануне съемочного дня. Актеры решали, какие именно действия выполнять в предложенных обстоятельствах. В фильме занято 67 артистов.

"Финал — непредсказуемый и неожиданный", — интригует Томашпольский. Осталось убедиться в этом.