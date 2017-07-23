23 июля – день памяти английской певицы Эми Уайнхаус.
Она ушла из жизни в этот день в 2011 году, пополнив ряды печально известного “Клуба 27”.
“Клубом 27” называют условное объединение музыкантов, умерших в возрасте 27 лет.
В их числе – Джимми Хендрикс, Джим Моррисон, Курт Кобейн…
Эми считается одной из ведущих британских исполнительниц 2000-х годов.
Ее второй альбом “Back to Black” принес певице 6 номинаций Grammy и победу в 5-ти из них, после чего Эми была занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как первая и единственная британская певица, выигравшая пять наград премии. В августе 2011 года альбом “Back to Black” признан самым успешным альбомом XXI века в Великобритании.
Напомним, последний клип Честера Беннингтона появился в день его самоубийства.