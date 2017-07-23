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Главная » Стиль жизни » Культура » Дневник ОМКФ Держи баланс и будешь в топе. Итоги Одесского международного кинофестиваля
<span class="label red">Дневник ОМКФ</span> Держи баланс и будешь в топе. Итоги Одесского международного кинофестиваля
Фото: OIFF
Одесский международный кинофестиваль

Дневник ОМКФ Держи баланс и будешь в топе. Итоги Одесского международного кинофестиваля

На ОМКФ в Национальном конкурсе документальное кино одержало победу над игровым

Оксана Савченко - 23.07.17 291
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Лучшим по версии жюри стал Dixie Land- документальный фильм Романа Бондарчука о детском оркестре трубачей в Херсоне. Это талантливая и умная картина. Про нее непонятно только одно – почему она соревнуется с игровыми фильмами? В контексте украинской ситуации с художественным кинематографом это похоже на раунд боксера в тяжелом весе со спортсменом, который килограммов на пятьдесят легче.

Лучшей актрисой стала героиня документальной ленты "Главная роль" – Нина Антонова, мать режиссера Сергея Буковского. Она позволяет сыну приближаться к себе настолько близко, что видна каждая морщина на ее лице. Это немного неудобное кино – потому что Нина Антонова открыта как маленький ребенок и совершенно беззащитна перед телекамерой. Эта же лента стала лучшей в секции документального кино.

В самом неудачном фильме международного конкурса "Иней", снятым литовским режиссером Шарунасом Бартасом, есть отличный пример того, как реальные люди – украинские военные, играющие сами себя, дают фору любому актеру и придают провальному "Инею" остроты и вес. Кино Бартаса довольно подробно освещалось в анонсных материалах об ОМКФ в отечественной прессе по одной простой причине – это единственная конкурсная работа про украинскую войну, плюс видение ситуации в АТО глазами обычного европейского парня без царя в голове. К тому же интерес публики подогрело участие Ваннесы Паради, лицо которой украшает рекламный постер фильма и которая болтается в "Инее" как елочная игрушка на пальме. По сути, режиссер, попытавшись снять историю о легкомыслии и безответственности, сам же повел себя, как главный герой – безответственно по отношению к бойцам, которые периодически толкают с экрана такой текст, что торопеешь.

Главным событием ОМКФ стал внеконкурсный показ последнего фильма Сергея Лозницы "Кроткая". Очень мощное высказывание о том, как подавляется воля человека в тоталитарном государстве

Умеренность и политкорректность – основные характеристики главных победителей этого года в международной секции. Лучшим фильмом по версии жюри стала политкорректно сконструированное "Лето 1993" испанки Карлы Симон. В центре повествования 6-летняя Фрида, которая после смерти родителей от СПИДа переезжает из Барселоны в семью дяди. По словам главы жюри Кристиана Петцольда, "Лето 1993" очень личное кино, рассказывающее о персональных переживаниях из детства очень сбалансировано. Смущает в этом фильме только одно – автор очень профессионально выжимает слезу именно там, где это ему нужно. Проблемная тема приятия людей с ВИЧ иногда педалируется с отчетливым прицелом выдавить эмоции, а не рассказать историю. В целом же это вполне милое, среднестатистическое зрительское кино на злободневную тему, в котором всего в меру.

Главный приз – Гран-при по результатам зрительского голосования ожидаемо получил фильм "Король бельгийцев" Петера Бросенса и Джессики Вудворт. История снята в жанре мокьюментари и поднимает актуальную для Европы тему сепаратизма, а также бессмысленности института монархии, когда король вынужден каждый свой шаг и каждое слово сверять с протоколом. Кино "средней энергии", в котором, как и в "Лете" соблюден правильно выверенный баланс. Только здесь между смешным, серьезным и тонким. Разумеется, тема сепаратизма подана политкорректно.

Пожалуй, самым прогрессивным при принятии решения оказалось жюри ФИПРЕССИ и справедливо признало ленту "Уровень черного" Валентина Васяновича лучшим полнометражным украинским кино. Это фильм снят так, будто написан стих, в нем есть ритм, красота и правда. Кроме того, прочитывается индивидуальность автора, которому есть что сказать.

На фестивале произошло еще одно событие. Единение "новой драмы" и кино получило отклик на ОМКФ. Речь о картине "Припутни" Аркадия Непиталюка, которая снята по мотивам пьесы "Центр" Романа Горбика. Лента получила специальное упоминание от членов жюри Национального конкурса.

Главным же событием ОМКФ стал внеконкурсный показ последнего фильма Сергея Лозницы "Кроткая". Очень мощное и своевременное высказывание о том, как подавляется воля человека в тоталитарном государстве. Тюрьма –как метафора. Российская пресса уже окрестили кино русофобским. Украинские зрители рукоплескали картине стоя. "Кроткая" затягивает в себя как в омут, из которого хочется выбраться. Об этой ленте Фокус напишет отдельно. А также об очень честном кино Хлебникова "Аритмия", которое цепляет с первых кадров, но слушать саунд-трек которого старый попсовый хит "Лето, яхта, Ялта, август" невыносимо больно.

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