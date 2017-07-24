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Видео Показатели "Дюнкерка" превзошли прогнозы экспертов

<span class="label red">Видео</span> Показатели "Дюнкерка" превзошли прогнозы экспертов

Картину называют одним из явных претендентов на "Оскар"

24.07.17 147
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Новый фильм Кристофера Нолана "Дюнкерк", повествующий об эвакуации войск союзников с побережья Бельгии в 1940 году, стал лидером американского проката в минувшие выходные, собрав $50,5 млн.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на данные сайта BoxOfficeMojo.

При этом показатель превзошел прогнозы экспертов, предсказывавших фильму сборы в районе $40 млн.

За границами США фильм заработал еще $55,6 млн, заняв первое место по сборам во всех странах. Таким образом, совокупные сборы картины за первый уик-энд составили $105,9 млн при бюджете в $150 млн.

Второе место по сборам в США заняла комедия "Girls Trip". Картина о поездке четырех подруг в Новый Орлеан, заработала $30,4 млн при бюджете всего $20 млн.

На третье место переместилась самая громкая премьера позапрошлой недели - "Человек-паук: возвращение домой", собравший $22 млн. Мировые сборы фильма про супергероя составляют почти $252 млн.

Напомним, Черчилль в исполнении Гарри Олдмена появится в "Темных временах".

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