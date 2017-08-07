Знаменитой Софии Михайловне Ротару сегодня исполнилось 70 лет.
Она родилась 7 августа 1947 года. Репертуар певицы насчитывает более 500 песен на русском, украинском, молдавском, болгарском, сербском, польском, немецком, французском, итальянском, испанском и английском языках.
Свою гражданскую позицию в одном из интервью она выразила так: "Я молдаванка, рожденная в СССР, мы были одной семьей, и мне больно смотреть на происходящие конфликты между нашими странами".
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Известность Софии Ротару принесла песня "Червона рута", которую в 1970 году написал 20-летний студент Владимир Ивасюк.