Знаменитая ирландская певица Шинейд О’Коннор, выложила в своем Facebook 12-минутный видеоролик, в котором признается, что живет, переезжая из мотеля в мотель, и планирует покончить жизнь самоубийством.

Певица говорит, что она каждый день борется за то, чтобы остаться в живых. Она рассказала, что в данный момент живет в мотеле, что она одинока и что единственный человек рядом с ней — это ее психиатр. Как и миллионы людей по всему свету, она сражается с психическими заболеваниями, которые по своей силе и боли сравнимы с тяжелой наркотической зависимостью.

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Европейские СМИ отмечают, что в начале 2000-х годов певице был поставлен диагноз "биполярное расстройство личности", о чем она рассказала в интервью у Опры Уинфри. В последующих заявлениях Шинейд говорила, что диагноз был установлен неправильно, а все эти годы она упорно боролась с мыслями о суициде. О’Коннор пережила четыре развода, наркотический передоз, судебное разбирательство и лечение в психиатрической клинике.

Напомним, российским журналистам хотят запретить писать о суицидах.