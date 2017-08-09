55 лет назад Роберт Циммерман официально стал Бобом Диланом

Роберт Циммерман появился на свет в небольшом городке Дулуту в штате Миннесота, в семье евреев-эмигрантов, которые бежали из Одессы от еврейских погромов в 1905 году.

Поступив в Университет Миннесоты в 1959 году, Роберт как начинающий музыкант начал активно концертировать по ночным клубам Миннеаполиса. Где-то за их кулисами и появился его первый (и ставший основным) музыкальный псевдоним – Боб Дилан.

"Фамилию" музыкант взял в честь валлийского поэта Дилана Томаса, хоть и отрицал этот факт на протяжении долгого времени.

Напомним, Боба Дилана поймали на плагиате.