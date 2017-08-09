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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Последний Нобелевский лауреат в этот день поменял свое имя

Видео Последний Нобелевский лауреат в этот день поменял свое имя

<span class="label red">Видео</span> Последний Нобелевский лауреат в этот день поменял свое имя
Фото из открытых источников

55 лет назад Роберт Циммерман официально стал Бобом Диланом

09.08.17 33
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Роберт Циммерман появился на свет в небольшом городке Дулуту в штате Миннесота, в семье евреев-эмигрантов, которые бежали из Одессы от еврейских погромов в 1905 году.

Поступив в Университет Миннесоты в 1959 году, Роберт как начинающий музыкант начал активно концертировать по ночным клубам Миннеаполиса. Где-то за их кулисами и появился его первый (и ставший основным) музыкальный псевдоним – Боб Дилан.

"Фамилию" музыкант взял в честь валлийского поэта Дилана Томаса, хоть и отрицал этот факт на протяжении долгого времени.

Напомним, Боба Дилана поймали на плагиате.

 

 

 

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