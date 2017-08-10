Украино-словацкий фильм "Межа" бьет рекорды кассовых сборов

Украино-словацкий фильм "Межа", победитель 8-го конкурса Госкино, снятый при финансовом участии Украины, побил рекорд бокс-офиса. Правда, не в Украине, а на другой своей родине - в Словакии.

За первый уикенд проката фильм привлек 70 тыс. зрителей, передает "Медианяня".

Фильм Питера Бебьяка, который снимался на границе Украины и Словакии словацкой компанией Wandal Production и студией Андрея Ермака "Гарнет Медиа", а также французской компанией Arsam Intl., поддержали как Госкино Украины (в доле 6 млн 969 тыс. грн), так и Словацкий аудиовизуальный фонд, а еще - программа Creative Europe Media.

Фильм получил приз на Карловарском международном кинофестивале за лучшую режиссуру, а также нашел там международного дистрибутора - лондонскую компанию.

В Украине фильм "Межа" выйдет в прокат 16 ноября 2017 года.