Apple потратит $1 млрд на производство сериалов

Это значительно меньше затрат Netflix и Amazon на создание видеоконтента

Компания Apple планирует потратить в течение года около $1 млрд на создание оригинального видеоконтента, который бы конкурировал с Amazon.com и Netflix. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Новыми видеопродуктами займутся Джейми Эрлихт и Зак Ван Амбург, которые были наняты в Apple из Sony Pictures Television в июне 2017 года.

Возглавит разработку Мэтт Чернисс, который до недавнего времени был президентом кабельной сети WGN America Tribune Media Co.

Бюджет в $1 млрд – это значительно меньше затрат Netflix и Amazon для видеоконтента. Так, в Netflix заявили, что в этом году потратят $6 млрд, а аналитики JPMorgan Chase & Co. прогнозируют, что расходы Amazon составят около $4,5 млрд.

Представители Apple отказались от комментариев.

За прошедший год Apple ускорила свое продвижение, так как стремится к удвоению дохода к 2020 году от своего бизнеса по обслуживанию, в который входят такие продукты, как Apple Music и App Store. Так, в июне компания выпустила реалити-шоу "Планета приложений", а в начале августа – "Караоке в машине" (Carpool Karaoke). В апреле компания заявила, что выпустит до 10 оригинальных шоу к концу года.