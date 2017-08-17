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Главная » Стиль жизни » Культура » Apple потратит $1 млрд на производство сериалов

Apple потратит $1 млрд на производство сериалов

Apple потратит $1 млрд на производство сериалов
Фото: Apple

Это значительно меньше затрат Netflix и Amazon на создание видеоконтента

17.08.17 104
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Компания Apple планирует потратить в течение года около $1 млрд на создание оригинального видеоконтента, который бы конкурировал с Amazon.com и Netflix. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Новыми видеопродуктами займутся Джейми Эрлихт и Зак Ван Амбург, которые были наняты в Apple из Sony Pictures Television в июне 2017 года. 

Возглавит разработку Мэтт Чернисс, который до недавнего времени был президентом кабельной сети WGN America Tribune Media Co.

Бюджет в $1 млрд – это значительно меньше затрат Netflix и Amazon для видеоконтента. Так, в Netflix заявили, что в этом году потратят $6 млрд, а аналитики JPMorgan Chase & Co. прогнозируют, что расходы Amazon составят около $4,5 млрд.

Представители Apple отказались от комментариев.

За прошедший год Apple ускорила свое продвижение, так как стремится к удвоению дохода к 2020 году от своего бизнеса по обслуживанию, в который входят такие продукты, как Apple Music и App Store. Так, в июне компания выпустила  реалити-шоу "Планета приложений", а в начале августа – "Караоке в машине" (Carpool Karaoke). В апреле компания заявила, что выпустит до 10 оригинальных шоу к концу года.

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