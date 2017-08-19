Легендарному Иэн Гиллану исполняется 72 года

Вокалист культовой английской рок-группы Deep Purple празднует свой день рождения.
С его приходом в 1969 году группа пережила свой звездный час, а партия Христа в записанной через год рок-опере Тима Райса и Эндрю Ллойд-Уэббера "Иисус Христос — суперзвезда" сразу определила суперзвездный статус 25-летнего вокалиста.
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Напомним, фанаты Элвиса Пресли в шоке: за проход на его могилу теперь нужно платить.