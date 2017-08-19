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Главная » Стиль жизни » Культура » Легендарному Иэн Гиллану исполняется 72 года

Легендарному Иэн Гиллану исполняется 72 года

Легендарному Иэн Гиллану исполняется 72 года
Фото: Modernrock.ru

С его приходом в 1969 году "Deep Purple" пережила свой звездный час

19.08.17 11
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Вокалист культовой английской рок-группы Deep Purple празднует свой день рождения.

С его приходом в 1969 году группа пережила свой звездный час, а партия Христа в записанной через год рок-опере Тима Райса и Эндрю Ллойд-Уэббера "Иисус Христос — суперзвезда" сразу определила суперзвездный статус 25-летнего вокалиста.

Напомним, фанаты Элвиса Пресли в шоке: за проход на его могилу теперь нужно платить.

 

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