"Игра престолов" прирастает новым спин-оффом

В новом проекте герои оригинальной саги не появятся

Телеканал HBO запустил в производство пятый спин-офф популярной фэнтезийной саги "Игра престолов", которая в настоящее время насчитывает семь сезонов.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Entertainment Weekly.

Очередная история станет приквелом оригинала, а работать над ней будут продюсер и сценарист "Игры престолов" Брайан Когман в тандеме с писателем Джорджем Мартином.

В новом проекте герои оригинальной саги не появятся. При этом все подробности приквела пока держатся в секрете.

В то же время писатель Джордж Мартин в личном блоге отметил, что приквел станет адаптацией его книг и будет посвящен отдельным эпизодам истории Вестероса.

Напомним, Хиллари Клинтон сравнила себя с Серсеей Ланнистер из "Игры престолов".