Названа дата премьеры второго сезона "Дома Дракона"

Ждать второго сезона приквела "Игры престолов" осталось недолго. Создатели обещают еще больше зрелищности и отсутствие прыжков во времени.

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Второй сезон американского фэнтезийного драматического телесериала "Дом Дракона", созданного Джорджем Р. Р. Мартином и Райаном Кондалом для телеканала HBO, выйдет на экраны уже 16 июня 2024 года и будет состоять из восьми эпизодов, а не 10. Это – "часть долгосрочного плана сериала", и некоторые основные сюжетные моменты перенесены в третий сезон, пишет TechRadar.

Первый сезон приквела "Игры престолов", состоящий из 10 серий, вышел 21 августа 2022 года. Его первый эпизод собрал высокие рейтинги, собрав колоссальные 10 миллионов зрителей, что привело к продлению второго сезона всего за несколько недель после премьерного эпизода.

Каждую серию первого сезона "Дома Дракона" посмотрели в среднем 29 миллионов зрителей в США.

Действие сериала происходит за 200 лет до событий "Игры престолов" и основано на романах Джорджа Мартина "Пламя и кровь".

В первом сезоне было много разных скачков во времени, в том числе 10-летний скачок между эпизодами 5 и 6, хотя во втором сезоне этого не произойдет.

Шоураннер Райан Кондал, создавший сериал вместе с автором "Игры престолов" Джорджем Мартином, подтвердил, что больше такого не будет.

"Я скажу, что в качестве награды нашей замечательной публике за то, что она следила за нами через все временные прыжки и переделки, они готовы. С этого момента мы рассказываем историю в реальном времени. Актеры играют этих персонажей до конца. Мы никого не переделываем. Мы не делаем каких-либо огромных скачков вперед во времени. Сейчас мы находимся в "Танце драконов" и расскажем эту историю", — заявил он.

Продолжение сериала обещает быть эпическим

В декабре HBO подтвердил, что второй сезон будет состоять всего из восьми серий, что на две меньше, чем в первом сезоне, состоящем из 10 серий. Съемки начались в мае прошлого года, несмотря на забастовку сценаристов в США. Процесс спасло то, что все происходило в Великобритании.

Актерский состав шоу в основном состоит из британских актеров, работающих по контрактам долевого участия, а не по контрактам SAG-AFTRA. Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д'Арси вернулись к своим ролям во втором сезоне вместе с Ив Бест, Стивом Туссеном, Фабьеном Франкелем, Юэном Митчеллом, Томом Глинн-Карни, Соноей Мизуно и Рисом Ивансом.

В сериале также появятся новые персонажи: Гейл Рэнкин в роли Элис Риверс, Саймон Рассел Бил в роли сира Саймона Стронга, Фредди Фокс в роли сира Гвейна Хайтауэра и Абубакар Салим в роли Элина из Халла.

Второй сезон "Дома Дракона" продолжит то, что уже произошло. Смерть короля Визериса спровоцировала кризис престолонаследия. Хотя его названной наследницей является принцесса Рейнира, его жена королева Алисента и ее отец Отто Хайтауэр задумали посадить Эйгона II на Железный Трон. Но Рейнира и ее дядя-муж, принц Деймон, не собираются отказываться от своих требований.

Трейлер второго сезона "Дома дракона"

Финал первого сезона "Дома Дракона" положил начало "Танцу Драконов" и первой битвой в небе.

Ранее Фокус писал о самых ожидаемых сериалах 2024 года.