Названо дату прем'єри другого сезону "Дому Дракона"

Чекати другого сезону приквела "Гри престолів" залишилося недовго. Творці обіцяють ще більше видовищності та відсутність стрибків у часі.

Related video

Другий сезон американського фентезійного драматичного телесеріалу "Дім Дракона", створеного Джорджем Р. Р. Мартіном і Раяном Кондалом для телеканалу HBO, вийде на екрани вже 16 червня 2024 року і складатиметься з восьми епізодів, а не з 10. Це — "частина довгострокового плану серіалу", і деякі основні сюжетні моменти перенесені в третій сезон, пише TechRadar.

Перший сезон приквела "Гри престолів", що складається з 10 серій, вийшов 21 серпня 2022 року. Його перший епізод зібрав високі рейтинги, зібравши колосальні 10 мільйонів глядачів, що призвело до продовження другого сезону всього за кілька тижнів після прем'єрного епізоду.

Кожну серію першого сезону "Дому Дракона" подивилися в середньому 29 мільйонів глядачів у США.

Дія серіалу відбувається за 200 років до подій "Гри престолів" і заснована на романах Джорджа Мартіна "Полум'я і кров".

У першому сезоні було багато різних стрибків у часі, зокрема 10-річний стрибок між епізодами 5 і 6, хоча в другому сезоні цього не станеться.

Шоураннер Раян Кондал, який створив серіал разом з автором "Гри престолів" Джорджем Мартіном, підтвердив, що більше такого не буде.

"Я скажу, що як нагороду нашій чудовій публіці за те, що вона стежила за нами через усі тимчасові стрибки і переробки, вони готові. З цього моменту ми розповідаємо історію в реальному часі. Актори грають цих персонажів до кінця. Ми нікого не переробляємо. Ми не робимо якихось величезних стрибків уперед у часі. Зараз ми перебуваємо в "Танці драконів" і розповімо цю історію", — заявив він.

Продовження серіалу обіцяє бути епічним

У грудні HBO підтвердив, що другий сезон складатиметься лише з восьми серій, що на дві менше, ніж у першому сезоні, що складається з 10 серій. Зйомки почалися в травні минулого року, незважаючи на страйк сценаристів у США. Процес врятувало те, що все відбувалося у Великій Британії.

Акторський склад шоу в основному складається з британських акторів, які працюють за контрактами пайової участі, а не за контрактами SAG-AFTRA. Метт Сміт, Олівія Кук, Емма Д'Арсі повернулися до своїх ролей у другому сезоні разом з Ів Бест, Стівом Туссеном, Фаб'єном Франкелем, Юеном Мітчеллом, Томом Глінн-Карні, Соною Мізуно і Рісом Івансом.

У серіалі також з'являться нові персонажі: Гейл Ренкін у ролі Еліс Ріверс, Саймон Рассел Біл у ролі сіра Саймона Стронга, Фредді Фокс у ролі сіра Гвейна Гайтауера й Абубакар Салім у ролі Еліна з Галла.

Другий сезон "Дому Дракона" продовжить те, що вже сталося. Смерть короля Візеріса спровокувала кризу престолонаслідування. Хоча його названою спадкоємицею є принцеса Рейніра, його дружина королева Алісента та її батько Отто Гайтауер задумали посадити Ейгона II на Залізний Трон. Але Рейніра та її дядько-чоловік, принц Деймон, не збираються відмовлятися від своїх вимог.

Трейлер другого сезону "Дому дракона"

Фінал першого сезону "Дому Дракона" поклав початок "Танцю Драконів" і першій битві в небі.

Раніше Фокус писав про найочікуваніші серіали 2024 року.