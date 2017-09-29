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Главная » Стиль жизни » Культура » Самым кассовым хорором в истории стало "Оно"
Самым кассовым хорором в истории стало "Оно"
Фото из открытых источников

Самым кассовым хорором в истории стало "Оно"

Фильм собрал в мировом прокате 500 млн долларов

29.09.17

Фильм ужасов "Оно" по Стивену Кингу установил мировой рекорд по кассовым сборам среди картин своего жанра. Об этом сообщает Variety со ссылкой на главу маркетингового отдела Warner Brothers Сью Кролл, передает УНИАН.

Лента успела собрать в прокате более 500 млн долларов. До этого самым кассовым хоррором в истории считали фильм ужасов "Изгоняющий дьявола", который заработал 441 млн долларов.

Кроме этого, фильм режиссера Андреса Мускетти установил новый рекорд для фильмов ужасов в американском прокате. За первый уик-энд лента собрала 117,2 млн долл. в 4 103 кинотеатрах США. Предыдущим рекордсменом была картина "Паранормальное явление-3", которая заработала 52,6 млн долларов в течение первых выходных в 2011 году.

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