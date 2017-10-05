Турецкие археологи заявили, что нашли могилу Санта Клауса

Турецкие археологи сообщили, что предположительно нашли место захоронения Николая Чудотворца. На Западе его называют Святым Николаем, а также знают как Санта Клауса. Те же мощи, которые находятся в итальянском Бари, принадлежат другому человеку, утверждают турецкие эксперты. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Неповрежденная гробница нашлась в подземных помещениях церкви Святого Николая в районе турецкого Демре, в юго-западной провинции Анталья.

Небольшой город Демре был построен на руинах древнего ликийского города Мира (Миры), где Святой Николай предположительно жил в четвертом веке.

Церковь Святого Николая в Демре – его главная туристическая достопримечательность и популярное место паломничества христиан. Археологические работы идут там уже 20 лет.

"Храм в подземелье церкви дошел до наших дней в хорошем состоянии, – рассказал турецкой газете "Хюрриет" Джемыл Карабайрам, заведующий в Анталье геодезией и памятниками. – Думаем, что вреда ему не нанесено. Но туда сложно зайти, так как на входе положена мозаика. Сначала ее нужно исследовать кусочек за кусочком, и только потом осматривать захоронение".

При исследовании гробницы ученые используют компьютерную томографию и гео-радар. Работы близятся к завершению.

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Считается, что большую часть мощей в 1087 году из завоеванной тюркской династией сельджукидов Миры забрали итальянские купцы.

Меньшая часть осталась там, и позже их забрали венецианцы. Сейчас эта часть хранится в католическом храме святого Николая на острове Лидо в Венеции.

До сих пор считалось, что большая часть мощей Святого Николая, привезенная купцами в Италию, хранится в итальянском городе Бари.

Джемыл Карабайрам в комментарии газете "Хюрриет" со ссылкой также сообщил, сославшись на экспертов, что при изучении старинных бумаг нашлись свидетельства тому, что мощи в Бари принадлежали другому священнику.

Николай из Патары (Святой Николай) был епископом в Мирах. После его смерти в 343 году на месте его могилы построили базилику, а в начале девятого века – церковь.

Николай Чудотворец почитается христианами за свое смирение и щедрость, особенно к детям.

Доброта Святого Николая осталась легендой в веках, и была популяризована в культуре в образе "Отца Рождества", который дарит детям подарки.

Голландцы в Америке придумали другую версию под именем Синтаклаас, и там уже распространилось имя Санта Клаус, широко используемое сегодня.