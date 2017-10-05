Голосовой ассистент Siri выдает песню Despacito в исполнении Luis Fonsi за национальный гимн Болгарии.

На подобную особенность в работе приложения обратил внимание пользователь Reddit, скрывающийся под псевдонимом Yurief. Вслед за ним о проблеме сообщил ряд зарубежных профильных изданий.

Разработчики из Apple исправили ситуацию, однако в компании до сих пор никак не прокомментировали причины подобного поведения Siri. Ни один из сервисов, используемых голосовым ассистентом для поиска ответов на вопросы, не содержит упоминаний о Despacito как о гимне Болгарии.

Настоящим национальным гимном Болгарии с 1964 года является песня "Мила Родино" ("Милая Родина"), написанная по мотивам песни "Горда Стара планина" авторства Цветана Радославова. Поэтому если вдруг ваш айфон выдаст за гимн Болгарии всемирно известный Despacito, знайте, что на самом деле он звучит так.

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