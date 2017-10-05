Стингу в Киеве понадобился врач

Известный певец и музыкант Стинг прилетел в Киев.
Об этом в четверг, 5 октября, сообщает ТСН.
Артист приземлился в аэропорту "Борисполь". Его организаторы подарили певцу "Каравай мира".
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В городе музыканта будет сопровождать частная охрана. Также он потребовал, чтобы в день концерта на площадке дежурила швея, а во время выступления – врач.
В райдере музыканта вазоны с цветами и длинный диван, а также комната для медитации и несколько бутылок белого и красного вина.
Напомним, Linkin Park представили клип в память о солисте группы.