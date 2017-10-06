Эксперты назвали лучший бар мира

Лучшим в мире баром по версии The Worl'ds 50 Best Bars 2017 (аналога "Оскара" в отрасли), назван лондонский American Bar. Об этом сообщается на сайте премии.

Отмечается, что American Bar, расположенный в отеле Savoy, уже 125 лет находится в авангарде мировой коктейльной культуры.

Второе место в списке занял еще один лондонский бар — Dandelyan в отеле Mondrian.

На третьей строчке рейтинга разместился нью-йоркский The Nomad.

Также в десятку лидеров вошли заведения из Афин, Сингапура и Шанхая.