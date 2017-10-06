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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Появился трейлер "Репродукции" с Киану Ривзом

Видео Появился трейлер "Репродукции" с Киану Ривзом

<span class="label red">Видео</span> Появился трейлер "Репродукции" с Киану Ривзом
Фото: YouTube

Главный герой клонирует тела членов своей погибшей семьи

06.10.17 25
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В Сети опубликован первый трейлер фантастического триллера "Репродукция" ("Replicas"), главную роль в котором исполняет Киану Ривз.

Он играет нейробиолога Уильяма Фостера, у которого погибает в автокатастрофе жена и трое детей. Не желая смириться с трагедией, Фостер с помощью лучшего друга клонирует тела членов семьи и переносит в них сознания погибших. Но такой поступок не мог остаться незамеченным. И, как у каждого поступка, у него не может не быть последствий.

"Там есть моральные вопросы, этические вопросы – в том, что касается воссоздания жизни", – заявил Ривз, комментируя съемки.

Напомним, самым кассовым хорором в истории стало "Оно".

 
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