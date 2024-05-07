Наземный дрон SUGV 325: умеет разведывать, разминировать и даже уничтожать врага (фото)

Робот оснащен специальным механизмом, позволяющим ему без труда передвигаться по лестницам и работать со взрывчаткой.

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Компания Teledyne FLIR представила новейшую модель робота на выставке Modern Day Marine 2024 в Вашингтоне (США). Подробности о машине под названием SUGV 325 раскрыло СМИ Shephard media.

Наземное беспилотное транспортное средство представляет собой гусеничную многоцелевую платформу, которая может использоваться для утилизации взрывоопасных боеприпасов, операций наблюдения и разведки, инспекции. Мэтью Бруни, старший менеджер Teledyne по развитию бизнеса в США, отметил, что машина может нести полезную нагрузку для атаки целей. Однако подробности он раскрывать не стал, добавив только, что вооруженные дроны проходят испытания.

Робот от Teledyne FLIR Фото: Teledyne FLIR

SUGV 325 весит 9,1 кг вместе с батареями и имеет время автономной работы от 4 до 8 часов, в зависимости от типа установленных аккумуляторов. Он оснащен камерой HD, длинноволновой инфракрасной камерой, встроенной камерой с обзором на 360° и двусторонней радиосвязью. Максимальная скорость беспилотника составляет 11,3 км/ч, а максимальная дальность связи в пределах прямой видимости составляет около 1 км.

Робот управляется с помощью мультироботной системы uPoint, состоящей из планшета с сенсорным экраном и ручного контроллера. Благодаря шарнирно-сочлененным ластам, SUGV 325 способен преодолевать препятствия высотой до 30 см, включая лестницы, а при оснащении дополнительным манипулятором SUGV может поднимать до 9,1 кг.

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На данный момент компания еще не договорилась о поставках своих гусеничных дронов, но отметила, что ими интересуются Силы специальных операций и Министерство обороны США.

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