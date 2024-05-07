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Диджитал

Наземный дрон SUGV 325: умеет разведывать, разминировать и даже уничтожать врага (фото)

робот SUGV 325, дрон SUGV 325
Фото: Wilder Alejandro Sanchez | Дрон SUGV 325

Робот оснащен специальным механизмом, позволяющим ему без труда передвигаться по лестницам и работать со взрывчаткой.

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Компания Teledyne FLIR представила новейшую модель робота на выставке Modern Day Marine 2024 в Вашингтоне (США). Подробности о машине под названием SUGV 325 раскрыло СМИ Shephard media.

Наземное беспилотное транспортное средство представляет собой гусеничную многоцелевую платформу, которая может использоваться для утилизации взрывоопасных боеприпасов, операций наблюдения и разведки, инспекции. Мэтью Бруни, старший менеджер Teledyne по развитию бизнеса в США, отметил, что машина может нести полезную нагрузку для атаки целей. Однако подробности он раскрывать не стал, добавив только, что вооруженные дроны проходят испытания.

робот, Teledyne FLIR Fullscreen
Робот от Teledyne FLIR
Фото: Teledyne FLIR

SUGV 325 весит 9,1 кг вместе с батареями и имеет время автономной работы от 4 до 8 часов, в зависимости от типа установленных аккумуляторов. Он оснащен камерой HD, длинноволновой инфракрасной камерой, встроенной камерой с обзором на 360° и двусторонней радиосвязью. Максимальная скорость беспилотника составляет 11,3 км/ч, а максимальная дальность связи в пределах прямой видимости составляет около 1 км.

Робот управляется с помощью мультироботной системы uPoint, состоящей из планшета с сенсорным экраном и ручного контроллера. Благодаря шарнирно-сочлененным ластам, SUGV 325 способен преодолевать препятствия высотой до 30 см, включая лестницы, а при оснащении дополнительным манипулятором SUGV может поднимать до 9,1 кг.

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На данный момент компания еще не договорилась о поставках своих гусеничных дронов, но отметила, что ими интересуются Силы специальных операций и Министерство обороны США.

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