FPV-дрон 72-й ОМБр уничтожил российского наземного робота (видео)

Российские войска все чаще используют робототехнику. По словам украинских защитников, наземный дрон пополнил статистику уничтоженной техники.

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ВСУ с помощью FPV-дрона уничтожили наземную роботизированную установку российских войск. Об этом сообщила 72-й ОМБр РУБпАК "Булава" в Telegram-канале.

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"Наземный дрон пополнил статистику уничтоженной российской техники", — говорится в публикации.

Уничтожение наземного робота ВС РФ

Российские войска все чаще применяют робототехнику на передовой. Среди прочего, используются роботизированные РЭБ, которые незаметно подбираются к тыловым позициям и препятствуют операциям дронов ВСУ.

Российские войска также применяют роботизированные танки. ВСУ же останавливают их привычной тактикой. Аналитик CNA Сэмюэль Бендетт считает, что российские роботы пока уязвимы перед украинскими беспилотниками, поскольку на сегодня все, что движется на поле боя, может быть поражено с помощью FPV.

Напомним, что после того, как ВС РФ впервые применили на фронте наземного робота, для него все закончилось не лучшим образом. С помощью наземных роботов пополняют запасы, эвакуируют раненых и устанавливают мины. Однако для штурмов эти установки пока непригодны.

Также сообщалось, что в СМИ разгорелся скандал из-за новой версии дрона "Шахед". В презентациях, предположительно, от производителей сообщается, что для ВС РФ разработали ударные БПЛА с более мощными боевыми частями — в 90 кг в ущерб дальности. Возможно, их уже применяли в районе Запорожья.