FPV-дрон 72-ї ОМБр знищив російського наземного робота (відео)

Російські війська все частіше використовують робототехніку. За словами українських захисників, наземний дрон поповнив статистику знищеної техніки.

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ЗСУ за допомогою FPV-дрона знищили наземну роботизовану установку російських військ. Про це повідомила 72-га ОМБр РУБпАК "Булава" в Telegram-каналі.

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"Наземний дрон поповнив статистику знищеної російської техніки", — йдеться в публікації.

Знищення наземного робота ЗС РФ

Російські війська все частіше застосовують робототехніку на передовій. Серед іншого, використовуються роботизовані РЕБ, які непомітно підбираються до тилових позицій і перешкоджають операціям дронів ЗСУ.

Російські війська також застосовують роботизовані танки. ЗСУ, зі свого боку, зупиняють їх звичною тактикою. Аналітик CNA Семюель Бендетт вважає, що російські роботи поки що вразливі перед українськими безпілотниками, оскільки на сьогодні все, що рухається на полі бою, може бути вражене за допомогою FPV.

Нагадаємо, що після того, як ЗС РФ вперше застосували на фронті наземного робота, для нього все закінчилося не найкращим чином. За допомогою наземних роботів поповнюють запаси, евакуюють поранених і встановлюють міни. Однак для штурмів ці установки поки що непридатні.

Також повідомлялося, що у ЗМІ розгорівся скандал через нову версію дрона "Шахед". У презентаціях, імовірно, від виробників повідомляється, що для ЗС РФ зробили ударні БПЛА з потужнішими бойовими частинами — у 90 кг на шкоду дальності. Можливо, їх уже застосовували в районі Запоріжжя.