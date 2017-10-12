Украинские "Грибы" и Иван Дорн номинируются на премию MTV от России

Церемония награждения в этом году пройдет 12 ноября на "Уэмбли"

Украинские музыканты Иван Дорн и группа "Грибы" в этом году номинированы на премию MTV Europe Music Awards в категории Best Russian Act.

Об этом говорится на сайте премии в разделе голосования.

В этой категории также находятся номинанты Елена Темникова, Елка и рэпер Хаски.

Отметим, MTV Europe Music Awards основана телеканалом MTV Europe в 1994 году. Победителей определяют голосованием на сайте премии.

Напомним, церемония награждения в этом году пройдет в Лондоне 12 ноября на арене "Уэмбли".