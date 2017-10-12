Украинские "Грибы" и Иван Дорн номинируются на премию MTV от России

Украинские музыканты Иван Дорн и группа "Грибы" в этом году номинированы на премию MTV Europe Music Awards в категории Best Russian Act.
Об этом говорится на сайте премии в разделе голосования.
В этой категории также находятся номинанты Елена Темникова, Елка и рэпер Хаски.
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Отметим, MTV Europe Music Awards основана телеканалом MTV Europe в 1994 году. Победителей определяют голосованием на сайте премии.
Напомним, церемония награждения в этом году пройдет в Лондоне 12 ноября на арене "Уэмбли".