В городе Мэдисон в штате Нью-Джерси обнаружили считавшийся 85 лет утерянным бюст Наполеона, созданный французским скульптором Огюстом Роденом. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на АР.

Бюст был обнаружен в выставочном зале Мэдисона несколько лет назад, его подлинность подтвердили в 2015 году, однако власти не раскрывали факт его находки по своим причинам.

Стоимость мраморного бюста оценивается в $4—12 млн.

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Ожидается, что в скором времени бюст перевезут в Художественный музей Филадельфии.