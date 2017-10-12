Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Культура » Фото В Нью-Джерси обнаружили пропавший бюст Наполеона работы Родена

Фото В Нью-Джерси обнаружили пропавший бюст Наполеона работы Родена

<span class="label red">Фото</span> В Нью-Джерси обнаружили пропавший бюст Наполеона работы Родена
Обнаруженный бюст Наполеона / Фото: North Jersey News

Стоимость мраморного бюста оценивается в $4–12 млн

12.10.17 72
000

В городе Мэдисон в штате Нью-Джерси обнаружили считавшийся 85 лет утерянным бюст Наполеона, созданный французским скульптором Огюстом Роденом. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на АР.

Бюст был обнаружен в выставочном зале Мэдисона несколько лет назад, его подлинность подтвердили в 2015 году, однако власти не раскрывали факт его находки по своим причинам.

Стоимость мраморного бюста оценивается в $4—12 млн.

Ожидается, что в скором времени бюст перевезут в Художественный музей Филадельфии.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Украину прибыла вторая партия антрацита из СШАИзраиль вслед за США начнет подготовку к выходу из ЮНЕСКОПожар в Калифорнии сжег дотла целый город и подобрался к Лос-Анджелесу и Сан-Франциско

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 6606
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 6377
  3. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 4503
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 3652
  5. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 3443
  6. Войны памяти. От Украины до Австралии 1565
  7. Простая арифметика. Как научить детей учиться 4923
  8. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 3029
  9. От кролика уши. Кем был основатель журнала Playboy Хью Хефнер 2902
  10. Самый нетипичный ирландец. Дом, который построил Колм Тойбин 2165
  1. Ушел в отставку докладчик ПАСЕ по Украине 3761 / 4328
  2. В Сирии убили знаменитую Белую вдову 2729 / 4186
  3. Семь украинских банков не обладают необходимым уставным капиталом 2462 / 2940
  4. Опасная Нибиру. Будет ли конец света в октябре 1667 / 3607
  5. Замминистра обороны могут посадить под арест 1567 / 1776
  6. Wizz Air прокомментировала инцидент со Скрыпиным 1039 / 1220
  7. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 950 / 63558
  8. Мировой порядок начинает распадаться, - Фриланд 728 / 913
  9. Венгрия анонсировала акцию "Самоопределение для Закарпатья", – Климкин 659 / 3157
  10. Женские шпильки поломали эскалатор на "Крещатике" 647 / 1076
  1. Простая арифметика. Как научить детей учиться 14 / 4923
  2. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 12 / 3650
  3. В библиотеке Могилянки за шкафом нашли револьвер, которому около 150 лет 9 / 3916
  4. ПАСЕ и деньги. Не нужно путать Украину с ее «зарюмсаными» депутатами 8 / 1054
  5. Замминистра обороны могут посадить под арест 7 / 1776
  6. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 6 / 3029
  7. Ушел в отставку докладчик ПАСЕ по Украине 6 / 4328
  8. В Украину прибыла вторая партия антрацита из США 6 / 1331
  9. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 5 / 4094
  10. Последняя игра Стивена Пэддока. Как один убийца заставил весь мир вздрогнуть 5 / 1756
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.