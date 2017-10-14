Фильм рассказывает об одном из самых громких политических скандалов XX века. "Глубокая глотка" — прозвище, которое в 1970-е годы журналисты дали Марку Фелту — заместителю начальника ФБР. Он был информатором по Уотергейтскому делу, которое закончилось отставкой президента Ричарда Никсона. Тридцать лет Фелт отрицал свою причастность к скандалу и только в 2005 году признался, что сыграл в этом деле ключевую роль.

По сюжету, в 1972 году за пять месяцев до очередных президентских выборов умирает глава ФБР Джон Гувер. В бюро появляется новый директор. Но главную роль в управлении ФБР по-прежнему играет заместитель Гувера Марк Фелт, к тому моменту отслуживший в ведомстве тридцать лет. На фоне предвыборной компании борьба между ФБР и ЦРУ обостряется.

Режиссёр Питер Ландесман методично, шаг за шагом реконструирует события почти пятидесятилетней давности, не пытаясь предлагать какие-либо иные версии произошедшего. Зачем Фелт через тридцать лет выдал себя, он не объяснил, в фильме этот вопрос также остаётся без ответа. История снята в нарочито сдержанной близкой к документалистике манере. Смотреть кино имеет смысл, только предварительно прочитав саму историю Уотергейтского скандала. Иначе будет скучно и не всегда ясно, о чём речь, несмотря на то, что Лиам Нисон с ролью Фелта справляется блестяще. Оживляют кино и по-настоящему веселят только безвкусные яркие галстуки в кружочки и цветочки, которые по моде того времени носили даже серьёзные мужчины, влияющие на ключевые события в стране.

Питер Ландесман свой первый фильм "Парклэнд" снял в 2013 году. Об убийстве Джона Кеннеди. "Уотергейт" снят примерно по той же схеме. Основные события разворачиваются вокруг Марка Фелта. В основе сценария его книга. И поэтому лента отражает только точку зрения одного человека, рассказывая о нём лишь то, что он сам о себе захотел сказать. А точка зрения одного человека — это всегда невыразимо скучно, если только он не великий писатель.