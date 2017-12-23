В Украине снимут историческую драму "Довбуш"

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) заключило с компанией "Пронто Фильм" контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки полнометражному художественному фильму "Довбуш". Об этом сообщает на странице Госкино в Facebook.

Проект этой картины стал победителем 10-го конкурсного отбора Госкино в секции игровых тематических фильмов "Величие украинского духа на примерах легендарных героев народного фольклора".

Режиссер картины – известный украинский кинематографист, автор фильма "Поводырь" Олесь Санин. Сценарий написали Василий Портяк, Максим Черныш и Олесь Санин. Продюсирует фильм Максим Асадчий.

Сумма государственной финансовой поддержки фильма составляет 65 млн грн при общей стоимости производства около 86,7 млн грн. Релиз картины "Довбуш" запланирован на июнь 2019 года.

Это будет фильм о легендарном "украинском Робин Гуде" Олексе Довбуше. О том, как родилась и разрослась легенда о карпатском рыцаре, которая вдохновляет целые поколения тех, кто борется за свободу родной земли. О силе и любви, о предательстве и несправедливости. О том, как он жил и как обманул смерть.

Для съемок фильма выбраны уникальные природные локации, а также реальные места пребывания исторического героя Олексы Довбуша.