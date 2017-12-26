Брижит Бардо вспомнит все в "Слезах в бою"

Актриса изложит в мемуарах свое видение мира и общества

Брижит Бардо опубликует 25 января 2018 года книгу со своими воспоминаниями.

Об этом сама французская актриса и защитница животных сообщила во вторник агентству France-Presse, на которое ссылается ТАСС.

"Эта книга подведет итог моей деятельности. Она будет называться "Слезы в бою". Это будет моя последняя книга - я больше не намерена выпускать других", - сказала 83-летняя француженка. Она подчеркнула, что изложит в мемуарах "свое видение мира и общества, того, каким образом власти им управляют, а также как обращаются с животными" в ее стране.

Мемуары будут изданы крупнейшим французским издательством Plon. Предыдущая книга Бардо "Крик в тишине" вышла в издательстве Rocher в 2003 году.

Она вызвала бурную полемику в стране, так как в ней актриса, в частности, написала о том, что "ненавидит весь род человеческий" и презирает "мусульманских захватчиков".

Напомним, избиение кота резиновой палкой обошлось киевскому живодеру в полгода отсидки.