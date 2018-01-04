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В погоне за "Золотыми глобусами". Как заработать на "репетиции "Оскара"
Фото: открытые источники

В погоне за "Золотыми глобусами". Как заработать на "репетиции "Оскара"

Кто 7 января получит "Золотой глобус" – прогнозы букмекеров

Анна Давыдова - 04.01.18 202
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До 90-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии ещё далеко – она состоится 4 марта. Зато "генеральную репетицию "Оскара" – 75-ю раздачу "Золотых глобусов" от Голливудской ассоциации иностранной прессы – проведут совсем скоро, 7 января. Итоги этой премии обычно во многом предугадывают результаты голосования киноакадемиков.

Фокус решил заглянуть в будущее и посмотреть, кто станет фаворитами нынешнего наградного киносезона в ключевых номинациях – лучший фильм, режиссёр, актриса и актёр. Для этого мы обратились к прогнозам лучших кинокритиков – букмекеров: ведь именно их предсказания относительно новых обладателей "глобусов" и "оскаров" оказываются верными чаще всего. Впрочем, если вы с выбором букмекеров не согласны, можно поставить на своего кандидата и получить шанс неплохо заработать: все-таки "чаще всего" не значит "всегда".

Лучший фильм (драма)

В номинации: "Дюнкерк", "Секретное досье", "Форма воды", "Зови меня своим именем", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Фаворит: "Секретное досье"

Коэффициент: 2/1 (3,0)*

Ещё пару дней назад фаворитом считался "Дюнкерк", но внезапно вперёд вырвалось "Секретное досье" – фильм, "вскочивший в последний вагон" наградного сезона: его американская премьера состоялась 22 декабря 2017 года (старт проката в Украине запланирован на 22 февраля). "Секретное досье" – основанная на реальных событиях картина о журналистах Washington Post и NY Times, которые вопреки воле американских властей опубликовали скандальные документы Пентагона о Вьетнамской войне. В главных ролях – "оскароносные" Мерил Стрип и Том Хэнкс, режиссёр – "оскароносный" же Стивен Спилберг, оператор – Януш Каминский, тоже дважды лауреат награды киноакадемии: за "Список Шиндлера" и "Спасти рядового Райана". Такая команда мечты – более чем серьезная заявка на победу. Если что и может ей помешать, пожалуй, лишь то, что не так давно, в 2016-м, один фильм о бесстрашных журналистах в поисках правды уже получил "Оскар". Речь – о картине Тома Маккарти "В центре внимания". Правда, "Глобус" ей тогда не достался.

"Форма воды"

Коэффициент: 9/4 (3,25)

"Форма воды" Гильермо дель Торо, стартующая в украинском прокате 18 января, — фэнтезийная картина, которая рассказывает о девушке, работающей в секретной лаборатории, куда для исследований привозят загадочного человека-амфибию. Когда девушка понимает, что таинственное существо, с которым у нее возникла некая особая связь, планируют убить и препарировать, она решает во что бы то ни стало его спасти. Эту причудливую смесь хоррора и любовной истории критики называют настоящим произведением искусства и лучшим фильмом мексиканского режиссёра-визионера со времён его "Лабиринта фавна" (2006).

Аутсайдер: "Зови меня своим именем"

Коэффициент: 7/1 (8,0)

Главное не победа, а участие – в контексте наградного сезона это о чувственной и проникновенной гей-драме "Зови меня своим именем" по одноимённому роману Андре Асимана. Она завершает тематическую трилогию Луки Гуаданьино "Желание", начатую фильмами "Я — это любовь" (2009) и "Большой всплеск" (2015). Хотя лента была тепло принята критиками и получила множество разнообразных наград, но на победу на "Глобусе" или "Оскаре" как лучший фильм вряд ли может рассчитывать: всё-таки она слишком камерная, к тому же в чём-то перекликается с прошлогодним "Лунным светом".

Лучший режиссёр (драма)

В номинации: Кристофер Нолан ("Дюнкерк"), Ридли Скотт ("Все деньги мира"), Мартин Макдона ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Гильермо дель Торо ("Форма воды"), Стивен Спилберг ("Секретное досье").

Фаворит: Кристофер Нолан

Коэффициент: 8/13 (1,6)

Если "Глобус" за "Лучшую драму" для "Дюнкерка" под вопросом, то вот режиссёрский приз практически гарантирован. Кристофер Нолан снял масштабное, калейдоскопичное, невероятно мощное и при этом совершенно нетипичное кино о войне, где в центре — не конкретный герой, не какой-то отдельный подвиг, и даже не сама война, а простое человеческое стремление выжить. Удержать это хаотичное полотно, свести его к единому знаменателю, — сложнейшая режиссёрская задача, с которой Нолан справился на все сто.

Претендент: Гильермо дель Торо

Коэффициент: 7/4 (2,7)

Как ни странно, но для Гильермо дель Торо это — первая номинация на "Золотой глобус" (хотя его "Лабиринт фавна" в своё время претендовал на "Оскар"). "Форма воды", за которую выдвигается режиссёр, уже получила "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Правда, едва ли это можно считать весомой "добавочной стоимостью" в контексте "Глобуса": обойти Нолана шансов мало.

Аутсайдер: Ридли Скотт

Коэффициент: 20/1 (21,0)

Но что говорить о дель Торо, если даже у автора таких, без преувеличения культовых, фильмов как "Бегущий по лезвию", "Чужой", "Тельма и Луиза" ни одного "Глобуса" нет (хотя до нынешнего раза Скотта номинировали трижды). Увы, сейчас 80-летнему режиссёру "Всех денег мира" тоже вряд ли что-то светит. Но, с другой стороны, уж кому-кому, а ему точно без разницы количество позолоченных статуэток на каминной полке: что и зачем ещё нужно доказывать, если ты  — Ридли Скотт?

Лучшая актриса (драма)

В номинации: Салли Хокинс ("Форма воды"), Мерил Стрип ("Секретное досье"), Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Мишель Уильямс ("Все деньги мира"), Джессика Честейн ("Игра Молли").

Фавориты: Фрэнсис Макдорманд и Салли Хокинс

Коэффициент: 6/5 (2,2)

Фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" обращается к теме бездействия полиции, рассказывая историю матери-одиночки, которая пытается заставить шерифа эффективно расследовать убийство ее дочери-подростка и в итоге вступает в конфликт не только с властями, но и фактически со всем городком Эббингом. Он вряд ли принесёт награду режиссёру Мартину Макдонаху, но вероятно подарит "Золотой глобус"исполнительнице главной роли Фрэнсис Макдорманд, которая в 1997-м получила "Оскар" за схожую по тональности картину — "Фарго" братьев Коэнов. Но, исходя из прогнозов букмекеров, номинация "Лучшая женская роль в драме" станет на "Золотом глобусе" самой непредсказуемой. Однозначного фаворита здесь нет: точно так же, как и шансы Макдорманд, аналитики оценивают и позиции Салли Хокинс за "Форму воды".

Претендент: Мерил Стрип

Коэффициент: 6/1 (7,0)

Негласная голливудская формула гласит: если Мерил Стрип в этом году снялась хоть в каком-нибудь фильме, её обязательно включат во все, подходящие по формату, номинации. Нынешний год не стал исключением, тем более фильм — остросоциальное "Секретное досье" — более чем подходящий. Только при всём этом шансы на победу у Стрип крайне призрачные: не только из-за сильных конкуренток, но также из-за не стихающих голливудских скандалов на тему сексуальных домогательств. Нет, сама Стрип никого не домогалась, но упорно ходят слухи, что она покрывала дела Харви Вайнштейна. И хотя сама актриса это отрицает, но, как говорится, "осадок остался".

Аутсайдер: Мишель Уильямс

Коэффициент: 16/1 (17,0)

Фильм "Все деньги мира" (в украинском прокате – с 22 февраля), за который номинирована Мишель Уильямс, тоже пострадал от последствий сексуальных скандалов. Перед самым выходом в прокат из картины в срочном порядке вырезали все сцены с "домогатором" Кевином Спейси и пересняли их с Кристофером Пламмером. Это основанная на реальных событиях история о похищении внука нефтяного магната Пола Гетти (Спейси/Пламмер). Уильямс играет мать парня, которая, чтобы спасти сына, пытается заставить Гетти заплатить похитителям выкуп. Актриса безусловно заслужила номинацию, но, скорее всего, в битве "отчаянных матерей" (или – "матерей в отчаянии") она уступит Макдорманд.

Лучший актёр (драма)

В номинации: Гэри Олдман("Тёмные времена"), ДэниелДэй-Льюис ("Призрачная нить"), Дензел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq."), Том Хэнкс ("Секретное досье"), Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем").

Фаворит: Гэри Олдман

Коэффициент: 2/7 (1,2)

Насколько неоднозначна женская номинация — настолько предсказуема мужская. Гэри Олдман в роли Уинстона Черчиля — это само по себе звучит как заявка на чистую победу вообще во всех актёрских категориях сразу. И выглядит так же. Убедиться лично можно с 18 января, когда "Тёмные времена" Джо Райта, рассказывающие о критических для Великобритании первых месяцах Второй мировой, выходят и в украинский прокат.

Претендент: Тимоти Шаламе

Коэффициент: 9/2 (5,5)

Для 22-летнего актёра попасть в одну номинацию с такими мастодонтами как Гэри Олдман, Том Хэнкс, Дензел Вашингтон и Дэниел Дэй-Льюис — само по себе достижение. Но победа — это всё-таки маловероятно. Хотя пронзительное исполнение Тимоти Шаламе роли юного влюблённого Элио в "Зови меня своим именем", безусловно, заслуживает высокой оценки. 

Аутсайдер: Дензел Вашингтон

Коэффициент: 14/1 (15,0)

Дважды "оскароносец" Вашингтон номинируется за юридическую драму "Роман Израэл, Esq.", в которой играет партнёра юридической фирмы, оказывающегося перед сложным моральным выбором. Игру Вашингтона в этом фильме критики называют "магнетической", но вряд ли сила этого "магнита" притянет "Золотой глобус".

* Приведены коэффициенты состоянием на 04.01.2018 от William Hill – британской букмекерской конторы, одной из крупнейших в мире. Для удобства английские дробные коэффициенты в скобках даны в более привычном нам десятичном виде.

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