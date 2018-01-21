Картина мексисканского режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды" стала обладателем премии гильдии продюсеров США как лучший фильм.

Об этом сообщает ТАСС.

В номинации соревновались, в частности, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Леди Берд", "Тоня против всех", а также "Дюнкерк".

Категория "Лучший фильм" является наиболее важной из всех премий Гильдии продюсеров Америки. В предыдущие десятилетия лауреаты в данной номинации американских продюсеров часто завоевывали премию "Оскар" Американской академии киноискусств как лучший фильм года.

Картина "Форма воды" ранее получила два "Золотых глобуса" - за режиссуру и за музыкальное сопровождение, а также была удостоена премии Critics' Choice в номинации "Лучший фильм" по итогам 2017 года.