Американский НВО снимет сериал о российской Екатерине II

Американский телеканал HBO снимет исторический сериал "Екатерина Великая" (Catherine the Great) с Хелен Миррен в главной роли. Об этом пишет 112 Украина со ссылкой на Variety.

По информации издания, актриса спродюсирует проект по сценарию Найджела Уильямса. За постановку отвечает режиссер Филип Мартин.

Сериал расскажет о правлении императрицы Екатерины, часть сюжета будет посвящена ее с князем Григорием Потемкиным.

Съемки сериала пройдут в Санкт-Петербурге. Их начало запланировано на конец 2018 – начало 2019 года.

"Меня невероятно радует возможность воплотить историческую личность, которая смогла взять столь огромную власть в свои руки", - сказала Миррен.

Британская актриса Хелен Миррен имеет русское происхождение. Ее дедушка Петр Миронов был царским полковником и дипломатом и являлся владельцем имения в городке Гагарин Смоленской области. Но после революции 1917 года ему пришлось эмигрировать из России в Лондон. Позже они переделали свои имена и фамилии на английский манер.