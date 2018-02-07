Кинокомпания 20th Century Fox выпустила новый трейлер "Дэдпула-2".
В двухминутном ролике создатели фильма познакомили зрителя с главным злодеем кинокартины — Кейблом.
В трейлере главного антагониста представляют как кибернетического солдата-мутанта, до этого он появлялся в серии комиксов Cable & Deadpool.
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Роль Кейбла исполнит голливудский актер Джош Бролин, известный по фильмам "Старикам тут не место", "Гангстер" и "Дело храбрых".
Премьера "Дэдпула-2" должна состояться 18 мая.
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