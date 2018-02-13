Лидер Metallica сыграет в фильме о серийном убийце

Лидер и один из основателей группы Metallica Джеймс Хэтфилд сыграет полицейского в фильме "Чрезвычайно плохой, ужасно злой и гнусный".

Об этом сообщает издание Rolling Stone, на которое ссылаются мировые СМИ.

Фильм рассказывает о харизматичном и привлекательном серийном убийце по имени Тед Банди. Он обходительно вел себя с женщинами, что значительно помогало ему во время поиска новых жертв (всего их было около 30). Самого маньяка сыграет Зак Эфрон.

Хэтфилду досталась роль офицера полиции Боба Хэйварда. В реальности Боб арестовал Банди в 1975 году, в штате Юта, попросив прижаться машину убийцы к обочине и найдя в багажнике инструменты взломщика.

Это будет первая роль музыканта на большом экране.

Съемки прямо проходят в Кентукки, о дате выхода фильма пока ничего не известно.

Напомним, Гильермо дель Торо получил премию Гильдии кинорежиссеров США.