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Главная » Стиль жизни » Культура » Лидер Metallica сыграет в фильме о серийном убийце

Лидер Metallica сыграет в фильме о серийном убийце

Лидер Metallica сыграет в фильме о серийном убийце
Джеймс Хэтфилд / Фото: Open.ua

Кино основано на реальных событиях

13.02.18 120
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Лидер и один из основателей группы Metallica Джеймс Хэтфилд сыграет полицейского в фильме "Чрезвычайно плохой, ужасно злой и гнусный".

Об этом сообщает издание Rolling Stone, на которое ссылаются мировые СМИ.

Фильм рассказывает о харизматичном и привлекательном серийном убийце по имени Тед Банди. Он обходительно вел себя с женщинами, что значительно помогало ему во время поиска новых жертв (всего их было около 30). Самого маньяка сыграет  Зак Эфрон.

Хэтфилду досталась роль офицера полиции Боба Хэйварда. В реальности Боб арестовал Банди в 1975 году, в штате Юта, попросив прижаться машину убийцы к обочине и найдя в багажнике инструменты взломщика.

Это будет первая роль музыканта на большом экране. 

Съемки прямо проходят в Кентукки, о дате выхода фильма пока ничего не известно.  

Напомним, Гильермо дель Торо получил премию Гильдии кинорежиссеров США.

 
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