Знаменитый российский актер находится в тяжелом состоянии

Артиста театра и кино Валерия Гаркалина перевели в общую реанимацию из экстренной.
Об этом сообщают Известия со ссылкой на врачей московского НИИ имени Склифосовского.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер режиссер, снявший фильмы о Джеймсе Бонде
На данный момент состояние актера по-прежнему оценивается как тяжелое, но из экстренной реанимации его уже перевели.
Напомним, 62-летний народный артист, профессор ГИТИСа Валерий Гаркалин известен широкой публике по своим ролям в фильмах "Ширли-Мырли", "Катала", "Женщин обижать не рекомендуется".