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Главная » Стиль жизни » Культура » Рецензия Ураганные бабки. Зачем смотреть экшен "Погоня за ураганом"
<span class="label red">Рецензия</span> Ураганные бабки. Зачем смотреть экшен "Погоня за ураганом"
Кадр из фильма

Рецензия Ураганные бабки. Зачем смотреть экшен "Погоня за ураганом"

В прокате боевик-катастрофа "Погоня за ураганом" от создателя франшиз "Форсаж" и "Три икса" Роба Коэна. В главной роли — Мэгги Грэйс

Анна Синящик - 02.03.18 69
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У природы нет плохой погоды, есть только месть за неотсортированный мусор. Несмотря на то, что новая работа Роба Коэна — зрелищный боевик о дерзком ограблении, без отсылок к глобальному потеплению в этой истории не обошлось.

С первых кадров понятно: главная героиня инкассатор Кейси Корбин (Мэгги Грэйс, "Заложница") — честная и ответственная. Впрочем, других в американское Нацказначейство просто не берут. Её задача — доставить в секретное отделение гору ветхих долларовых купюр и проследить за тем, чтобы ни одна бумажка не улизнула от vip-шредера.

В день утилизации очередного вороха зелени улыбчивая Корбин обнаруживает, что чудо-гаджет сломан. Почуяв неладное, девушка самовольно меняет код от хранилища. Интуиция — сильная штука. Бандитам, которые позарились на "списанное" бабло и полвечности планировали это ограбление, данный поступок пришёлся не по вкусу.

Буря эмоций, которую испытывает миловидная инспектор, — не единственный катаклизм в кадре. На городок надвигается ураган высшей категории. Из тех, которые срывают и уносят фургончики с маленькими канзасскими девочками на чудовищные расстояния. Выживут и добьются своего не все.

Режиссёр Роб Коэн родился, чтобы снимать блокбастеры. Он умеет вызвать у зрителя обильное слюновыделение — от просмотра сцены с кипой купюр. Знает, на какие кнопки нажать, чтобы добиться приступов животного страха — чернеющий горизонт на большом экране перебил аппетит многим любителям поп-корна.

Художник понимает, на что ставить: меньше крупных планов, больше шумных спецэффектов и вспышек. Хлопающие двери, вдребезги разбивающиеся стёкла, визжащие тормоза авто и громкие шлепки падающих тел — фанаты жанра не останутся разочарованными.

Общая эмоция "Погони за ураганом" отлично передана в трейлере к фильму. "Вот он я, встряхну вас, как ураган", — обещают в ролике устами бесподобных Scorpions. Не врут. Боевик взбудоражит, спровоцирует выброс адреналина и на время подарит иллюзорное чувство безопасности. К нам-то киношные ураганы не добираются. Пока.

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