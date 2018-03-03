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Главная » Стиль жизни » Культура » Знаменитый актер стал отцом в 78 лет

Знаменитый актер стал отцом в 78 лет

Знаменитый актер стал отцом в 78 лет
Фото: facebook.com /emvitorgan

Ирина Млодик и Эммануил Виторган вместе уже почти 20 лет

03.03.18 242
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Эммануил Виторган в третий раз стал отцом в 78 лет.

Об этом сообщает Hellomagazine.

Для третьей супруги Виторгана 56-летней Ирины Млодик это первенец.

Пара подтвердила, что у них появился малыш. "Да, это правда. Спасибо за поздравление", – сказала Млодик в телефонном разговоре, не уточнив пол и имя малыша.

Отметим, Ирина Млодик и Эммануил Виторган вместе уже почти 20 лет, 15 из которых в браке.

Напомним, в Украине впервые родился ребенок, имеющий гены от трех родителей.

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