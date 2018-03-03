Знаменитый актер стал отцом в 78 лет

Эммануил Виторган в третий раз стал отцом в 78 лет.
Об этом сообщает Hellomagazine.
Для третьей супруги Виторгана 56-летней Ирины Млодик это первенец.
Пара подтвердила, что у них появился малыш. "Да, это правда. Спасибо за поздравление", – сказала Млодик в телефонном разговоре, не уточнив пол и имя малыша.
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Отметим, Ирина Млодик и Эммануил Виторган вместе уже почти 20 лет, 15 из которых в браке.
Напомним, в Украине впервые родился ребенок, имеющий гены от трех родителей.