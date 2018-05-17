Украинско-исландский фильм получил награду на Каннском кинофестивале

На Международном Каннском кинофестивале фильм "Женщина на войне" совместного производства Украины, Франции и Исландии получил награду за лучшую музыку - SACD (Authors 'Society), которая присуждается консорциумом писателей и композиторов. Об этом сообщает пресс-служба Госкино в Facebook.

В ленте звучат украинские народные песни, которые исполняет женское трио в составе Ирины Данилейко, Галины Гончаренко и Сусанна Карпенко.

Тексты песен адаптированы Ириной Клименко, руководительницей Лаборатории етномузыкологии Национальной музыкальной академии, вместе с режиссером Бенедиктором Ерлингссоном.

Фильм поднимает тему деградации окружающей среды, что передается посредством борьбы женщины, которая, в противовес всему обществу, решает взять на себя миссию по защите природы и сохранению возвышенностей Исландии.

Напомним, украинские зрители до конца 2018 года увидят 49 премьер отечественных фильмов.