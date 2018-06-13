Клип украинской группы ONUKA на трек Vidlik поборется за победу в четырех номинациях Berlin Fashion Film Festival- одного из главных фестивалей fashion-фильмов в мире. Об этом говорится в сообщении на страницы группы в Facebook.

Видео Vidlik будет бороться за главный приз фестиваля в категории "лучшее музыкальное видео". Среди конкурентов ONUKA - Кэти Перри и австралийский музыкант Ry X.

Также клип представлен еще в трех номинациях – "лучший новый артист", "художник-постановщик" и "стайлинг".

Клип на трек Vidlik из одноименного мини-альбома, посвященного Чернобылю, вышел в апреле 2016 года. Видео на данный момент собрало 4,2 миллиона просмотров на YouTube. Клип сняла режиссер Анна Бурячкова, а продакшеном занималась студия Radioaktivefilm. За стиль и мейк-ап отвечала команда Patoka Studio и ERTEQOOB.

7-й по счёту BFFF пройдет 12–13 июля. Тогда же станут известны победители конкурсной программы.

"Круто, когда работа украинской команды получает признание за пределами нашей страны. Найти себя в шорт-листе BFFF — признак того, что мы движемся в правильном направлении. Да, впереди ещё много работы. Но, когда только в одном городе с тобой работают такие профи своего дела, как Patoka Studio или Radioaktivefilm, правда, есть стимул делать свое дело с каждым днем только лучше", — отметила Ната Жижченко, лидер группы ONUKA.

Напомним, в марте 2018 года украинская музыкальная группа ONUKA презентовала второй студийный альбом - "MOZAЇKA".