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Поэт и власть. Памяти Ивана Драча
Фото: Українська літературна газета

Поэт и власть. Памяти Ивана Драча

19 июня 2018 года ушел из жизни один из самых неординарных деятелей украинской культуры и политики – Иван Драч

Виктория Полиненко - 19.06.18 54
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Литература и политика с первых дней определяли его существование. Но если с талантом стихотворца и драматурга нужно было родиться, а потом развивать его и оттачивать, если мастерству переводчика нужно было учиться и далее совершенствовать, то с властью у будущего Героя Украины сложились особые, тесные, замысловатые отношения.

С одной стороны, он всю жизнь балансировал, будто на канате – с мыслью удержаться, не упасть, уцелеть. С другой, еще в юные годы начал проявлять просто цезарианскую волю к управленческим вершинам, руководствуясь принципом "Цель оправдывает средства". Не в последнюю очередь по этой причине воспоминания современников об Иване Федоровиче часто полярны. Одни говорят – большой души был человек, патриот, крупная фигура. Другие отзываются весьма нелицеприятно, и среди прочих дефиниций "конформист" – не самая жесткая формулировка.

Воспевал он родную землю, калину, Кобзаря и соловьев, но ходить предпочитал по асфальту и среди людей в костюмах

Телижинцы, где в 1936 году он появился на свет, – небольшое село на самом краю Киевской области. За несколько лет до этого треть местных жителей погибла от организованного голода. За террором пришло военное лихолетье. Все это не могло не сказаться на драматическом мировосприятии поэта. И вместе с тем, задало направление движения – как можно ближе к центру. По сути, воспевал он родную землю, калину, Кобзаря и соловьев, но ходить предпочитал по асфальту и среди людей в костюмах.

К какому бы периоду мы ни обращались, обязательно столкнемся с невозможностью свести действия и стремления Драча к общему знаменателю. Активная работа в комсомоле и партии открыли ему дорогу в Киевский государственный университет, а затем и на Высшие сценарные курсы в Москве. Учеба по времени приходится на "хрущевскую оттепель" – из уст Драча начинает звучать критика в адрес советской власти, он вхож в диссидентские круги, его дебютные произведения исполнены дерзости.

Пройдет всего ничего, движение инакомыслящих задушат, и он опубликует апологетический сборник "Дихаю Леніним", а за ним и покаянное открытое письмо. Да, его еще пропесочат за удивительную в своей лиричности и одновременной странности картину-притчу "Криниця для спраглих". Фильм надолго ляжет на полку. Но без катастрофических для автора киноповести последствий: публикабельность и премиальность останутся на прежнем уровне. В расцвете "застоя" Драч – лауреат Государственной премии УССР им. Шевченко, в преддверии перестройки – Госпремии СССР. Что характерно, за сборник стихов на русском языке.

Как только меняются времена, качается и маятник предпочтений писателя. Общественная и политическая деятельность увлекают его все больше. Одно перечисление комитетов, где он председательствовал, и организаций, которые возглавлял в 1990-х, заняло бы не меньше полстраницы. Самое громкое достижение – разрыв с компартией и, пусть кратковременное, главенство в набирающем тогда силу Народном Рухе Украины. И трехкратное пришествие в Верховную Раду – последний раз по спискам "Нашей Украины".

А что же творчество? Здесь все не менее парадоксально. Скажем, есть у поэта цикл, вошедший в сборник "Корінь і крона" – практически ода трудам рабочих атомной станции. И пронзительная горькая кровоточащая поэма "Чорнобильська Мадонна". Трудно представить, что написавший строки:

У білих,

         У чорних,

                        У жовтих людей

По брязку кайдання мене віднайдете...

Він з Леніним йде по в’язницях планети,

Він – ленінець духом, старий Прометей!

 

и создатель сценария к ленте Леонида Осыки "Камінний хрест" – один и тот же автор. Кажется, это даже стилистически невозможно. И все же.

У каждого ценителя творчества Ивана Драча найдется любимое произведение, но всем лирическим балладам или драматическим поэмам я бы предпочла именно сценарии. А среди них – сценарий к фильму "Пропала грамота". Бесспорный шедевр на все времена с национальными корнями глубиною в километр, своеобразной философией и невероятным юмором, в котором героическое и смешное, высокое и низкое, причудливое и узнаваемое оказались на одной ступени. Уже хотя бы за нее – бесконечное спасибо.

В конце концов, люди уходят – художники остаются.

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