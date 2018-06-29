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Видео Названа сотня лучших песен века

<span class="label red">Видео</span> Названа сотня лучших песен века
Кадр из клипа Бейонсе/Фото из открытых источников

На первом месте оказалась композиция Crazy in Love певицы из США Бейонсе

29.06.18 292
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Издание Rolling Stone составило список из 100 лучших песен XXI века. На первом месте оказалась композиция Crazy in Love певицы из США Бейонсе из дебютного альбома исполнительницы Dangerously in Love 2003 года, записанного с участием ее мужа Джей-Зи. Об этом пишет сайт издания.



На втором месте  -  песня Paper Planes британской певицы M.I.A.



Замыкает тройку Seven Nation Army группы The White Stripes.



В первую двадцатку вошли такие хиты, как 99 Problems Джей-Зи, Runaway Канье Уэста, Alright Кендрика Ламара, Toxic Бритни Спирс, Crazy дуэта Gnarls Barkley, Work It Мисси Эллиотт, Rehab Эми Уайнхаус и Blackstar Дэвида Боуи.

На последней, 100-й строчке находится песня Gasolina пуэрто-риканского артиста Дэдди Янки.

Отметим, ранее слушатели радиостанции Smooth Radio составили Топ-500 лучших песен всех времен. Лидером стала песня Perfect музыканта из Британии Эда Ширана.

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