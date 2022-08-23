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Стиль жизни

Гарри Стайлз появился в провокационном образе на обложке глянца

Rolling Stone, гарри стайлз, интервью, певец, не волнуйся солнышко
Фото: Rolling Stone Magazine | Гарри Стайлз на обложке британского Rolling Stone

Британский певен и актер стал мировой поп-иконой, так что в Rolling Stone его назвали "самым разыскиваемым мужчиной в мире"

Гарри Стайлз, бывший участник бойз-бэнда One Direction, который 1 февраля отпраздновал свое 28-летие, стал настоящей поп-иконой. Так что популярный журнал Rolling Stone поместил его на обложку и выпустил о нем огромный материал, рассказав, в чем феномен Гарри.

Секрет популярности Стайлза в его неповторимом стиле: на сцену он выходит в блестках, перьях, платьях и уютных вязаных кофточках, и, конечно, он создает отличную музыку. Впрочем, он сам иной раз удивляется, какой эффект его песни производят на поклонников.

Когда в Нью-Йорке в минувшую пятницу он исполнил свой сингл As It Was, толпа буквально взорвалась овациями, что его потрясло.

"Мы вышли за кулисы, и я вошел в свою гримерку и просто хотел посидеть минутку в одиночестве. После One Direction я не ожидал, что когда-нибудь испытаю что-то новое. Я вроде как подумал: "Хорошо, я видел, до какого сумасшествия это может дойти". Эта энергия казалась безумной", — признался певец.

Гарри Стайлз в Rolling Stone

В 28 лет Стайлз открыл для себя новый уровень славы. Много лет назад он регулярно собирал стадионы в составе One Direction, своего бывшего бойз-бэнда. Этой весной и летом он играет их самостоятельно. As It Was стала его самой популярной песней, установив рекорды стриминга и возглавив чарты более чем в двух десятках стран.

Изначально, Стайлз и его коллеги по группе были кумирами девочек-подростков, так что теперь многие мужчины совершают своего рода каминг-аут, признавая, что Гарри Стайлз создает качественную музыку и уже давно вышел за рамки своей первой волны подростковой популярности.

Rolling Stone, гарри стайлз, интервью, певец, не волнуйся солнышко
Гарри Стайлз на обложке британского Rolling Stone
Фото: Rolling Stone Magazine

Он рассказал, что когда не мог выступать из-за пандемии коронавируса, то с пользой провел это время: путешествовал на машине своего покойного отчима, наконец увидет фонтан Треви без толп туристов, навестил двоюродного брата в Гамбургеи жил с тремя друзьями в Лос-Анджелесе.

Теперь, когда он отправился в мировое турне, о нем СМИ говорят, как о настоящей звезде. Ведь он не только поет, но выпускает косметику и лак для ногтей, линию одежды под названием Pleasing, коллаборацию вместе с Gucci и снимается в кино.

Прорывом стала роль в военной драме "Дюнкерк", а скоро на экраны выходит фильм "Не волнуйся солнышко", продюсером которого стала его девушка Оливия Уайлд. Она же исполнила одну из главных ролей.

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Гарри Стайлз и Флоренс Пью в фильме "Не волнуйся, солнышко"
Фото: Скриншот

Также он заключил контракт с Marvel Studios на роль Эроса по крайней мере в одном из фильмов "Вечных".

"Все в моей жизни стало бонусом после X-Factor. Я и не думал, что так будет", — говорит он, имея в виду конкурс вокалистов, который привел непосредственно к One Direction.

Впрочем, откровенно говоря о своей славе и признаваясь в том, что он посещает психолога раз в неделю, чтобы справиться с этой славой, Гарри Стайлз решил не слишком откровенничать о личной жизни.

"Я никогда не говорил публично о своей жизни вне работы и обнаружил, что это приносит мне пользу. Всегда будет версия повествования, и я думаю, что просто решил, что не буду тратить время, пытаясь исправить ее или каким-то образом перенаправить", — говорит он о своем способе справиться со сплетнями.

Он использовал гендерную изменчивость в своей моде, как Мик Джаггер и Дэвид Боуи до него, и неоднократно указывал на то, насколько отсталым кажется требование ярлыков для индивидуальности каждого. Критики его подхода обвинили его в "квирбейтинге" или получении прибыли от квир-эстетики без явных заявлений о сообществе. Но его защитники полагают, что это несправедливо.

Rolling Stone, гарри стайлз
Гарри Стайлз на обложке американского Rolling Stone
Фото: Rolling Stone Magazine

Фурор произвели даже его отношения с актрисой Оливией Уайлд, которая старше его на десять лет. Впервые они вместе появились на свадьбе его менеджера и близкого друга Джеффри Азоффа в январе 2021 года. Поклонники прямо заявляли, что она для него "слишком старая", но пара старается просто не появляться в соцсетях, чтобы меньше видеть подобных постов.

Стайлз не самый активный онлайн-пользователь — он использует Instagram, чтобы смотреть посты о растениях и архитектуре, у него никогда не было приложения TikTok, и он называет Twitter "компанией критиков, которые пытаются быть ужасными для других людей".

Общаясь с журналистом Rolling Stone в Гамбурге, он предложил сходить с ним на концерт в филармонию, не только потому, что ему нравится классическая музыка, но еще и потому что он в восторге от архитектуры здания.

А самым откровенным признанием, которое он сделал за время интервью, стал рассказ о том, что он всегда принимает душ после концерта в гримерке, потому что ему нравится чувствовать себя обнаженным и уязвимым.