Гаррі Стайлз з'явився у провокаційному образі на обкладинці глянцю

Британський співак і актор став світовою попіконою, так що в Rolling Stone його назвали "найрозшукуванішим чоловіком у світі"

Гаррі Стайлз, колишній учасник бойз-бенду One Direction, який 1 лютого відсвяткував своє 28-річчя, став справжньою попіконою. Отже, популярний журнал Rolling Stone помістив його на обкладинку і випустив про нього величезний матеріал, розповівши, в чому феномен Гаррі.

Секрет популярності Стайлза в його неповторному стилі: на сцену він виходить у блискітках, пір'ї, сукнях та затишних в'язаних кофтинках, і, звичайно, він створює чудову музику. Втім, він сам іноді дивується, який ефект його пісні роблять на шанувальників.

Коли в Нью-Йорку минулої п'ятниці він виконав свій сингл As It Was, натовп буквально вибухнув оваціями, що його вразило.

"Ми вийшли за лаштунки, і я увійшов у свою гримерку і просто хотів посидіти хвилинку на самоті. Після One Direction я не очікував, що колись відчую щось нове. Я нібито подумав: "Добре, я бачив, до якого божевілля це може дійти". Ця енергія здавалася шаленою", — зізнався співак.

[ + – ] Гаррі Стайлз у Rolling Stone

У 28 років Стайлз відкрив собі новий рівень слави. Багато років тому він регулярно збирав стадіони у складі One Direction, свого колишнього бойз-бенду. Цієї весни і літа він грає їх самостійно. As It Was стала його найпопулярнішою піснею, встановивши рекорди стримінгу та очоливши чарти більш ніж у двох десятках країн.

Спочатку Стайлз та його колеги з групи були кумирами дівчаток-підлітків, так що тепер багато чоловіків роблять свого роду камінг-аут, визнаючи, що Гаррі Стайлз створює якісну музику і вже давно вийшов за межі своєї першої хвилі підліткової популярності.

[ + – ] Гаррі Стайлз на обкладинці британського Rolling Stone Фото: Rolling Stone Magazine

Він розповів, що коли не міг виступати через пандемію коронавірусу, то з користю провів цей час: подорожував на машині свого покійного вітчима, нарешті побачив фонтан Треві без натовпів туристів, відвідав двоюрідного брата в Гамбургу і жив з трьома друзями в Лос-Анджелесі.

Тепер, коли він вирушив у світове турне, про нього ЗМІ говорять як про справжню зірку. Адже він не лише співає, але випускає косметику та лак для нігтів, лінію одягу під назвою Pleasing, колаборацію разом із Gucci та знімається в кіно.

Проривом стала участь у військовій драмі "Дюнкерк", а незабаром на екрани виходить фільм "Не хвилюйся, серденько", продюсером якого стала його дівчина Олівія Вайлд. Вона виконала одну з головних ролей.

[ + – ] Гаррі Стайлз і Флоренс П'ю у фільмі "Не хвилюйся, серденько" Фото: Скриншот

Також він уклав контракт із Marvel Studios на роль Ероса принаймні в одному з фільмів "Вічних".

"Все в моєму житті стало бонусом після X-Factor. Я і не думав, що так буде", — каже він, маючи на увазі конкурс вокалістів, який навів безпосередньо до One Direction.

Втім, відверто кажучи про свою славу і зізнаючись у тому, що він відвідує психолога раз на тиждень, щоб впоратися з цією славою, Гаррі Стайлз вирішив не надто відверто розповідати про особисте життя.

"Я ніколи не говорив публічно про своє життя поза роботою і виявив, що це приносить мені користь. Завжди буде версія розповіді, і я думаю, що просто вирішив, що не витрачатиму час, намагаючись виправити її або якось перенаправити", — каже він про свій спосіб упоратися зі плітками.

Він використовував гендерну мінливість у своїй моді, як Мік Джаггер та Девід Боуї до нього, і неодноразово вказував на те, наскільки відсталою видається вимога ярликів для індивідуальності кожного. Критики його підходу звинуватили його у "квірбейтингу" або отриманні прибутку від квір-естетики без явних заяв про співтовариство. Але його захисники вважають, що це несправедливо.

[ + – ] Гаррі Стайлз на обкладинці американського Rolling Stone Фото: Rolling Stone Magazine

Фурор справили навіть його стосунки з акторкою Олівією Вайлд, яка старша за нього на десять років. Вперше вони разом з'явилися на весіллі його менеджера та близького друга Джеффрі Азоффа у січні 2021 року. Шанувальники прямо заявляли, що вона для нього "надто стара", але пара намагається просто не з'являтися в соцмережах, щоб менше бачити таких постів.

Стайлз не найактивніший онлайн-користувач — він використовує Instagram, щоб дивитися пости про рослини та архітектуру, у нього ніколи не було програми TikTok, і він називає Twitter "компанією критиків, які намагаються бути жахливими для інших людей".

Спілкуючись із журналістом Rolling Stone у Гамбурзі, він запропонував сходити з ним на концерт у філармонію, не лише тому, що йому подобається класична музика, а ще й тому, що він у захваті від архітектури будівлі.

А найвідвертішим зізнанням, яке він зробив за час інтерв'ю, стала розповідь про те, що він завжди приймає душ після концерту в гримерці, бо йому подобається почуватися оголеним та вразливим.